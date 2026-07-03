RSF condena asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz y exige investigar vínculo con su labor periodística

Reporteros Sin Fronteras condenó el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de Pulso Informativo del Sureste, quien fue secuestrada el 2 de junio en Nanchital, Veracruz, y localizada sin vida casi un mes después.

La organización pidió a la Fiscalía General de la República realizar una investigación exhaustiva, transparente e imparcial para identificar a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales.

La Fiscalía de Veracruz confirmó el 3 de julio que los restos hallados en un rancho entre Ixhuatlán del Sureste y Moloacán correspondían a la comunicadora.

¿Qué pasó con la periodista Roxana Guzmán en Veracruz?

Roxana Guzmán fue privada de la libertad por hombres armados que ingresaron a su domicilio en Nanchital. De acuerdo con los reportes del caso, la FGR atrajo la investigación y hasta ahora se reportan ocho personas detenidas, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.

La periodista dirigía Pulso Informativo del Sureste, una página de Facebook dedicada a temas comunitarios, servicios públicos, política municipal y seguridad en la región sur de Veracruz.

Noticia Destacada Detienen a cuatro policías en Veracruz por caso de la periodista Roxana Guzmán

RSF advirtió que el crimen refleja la falta de garantías para ejercer el periodismo en la entidad y pidió esclarecer si el asesinato estuvo relacionado con su trabajo informativo.

¿Cuántos periodistas han sido asesinados en Veracruz en 2026?

El asesinato de Roxana Guzmán es el tercer homicidio de un periodista registrado en Veracruz durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con RSF. Antes fueron asesinados Carlos Leonardo Ramírez Castro y Luis Ángel López Valdez, ambos en Poza Rica.

#México: Asesinato de Roxana Guzmán, confirmado por la @FGE_Veracruz, es el tercer asesinato de periodista en Veracruz en 2026 y vuelve a poner en evidencia la incapacidad de las autoridades para proteger a la prensa. Exigimos una investigación exhaustiva. https://t.co/KIjq5SvKiW — RSF en español (@RSF_esp) July 3, 2026

Artur Romeu, director de RSF América Latina, señaló que la impunidad en estos casos alimenta nuevos ataques contra la prensa y exigió que las autoridades expliquen qué medidas aplicaron durante la búsqueda de la periodista.

La organización también pidió protección para la familia de Roxana Guzmán, mientras continúan las investigaciones por este crimen que vuelve a colocar a Veracruz como uno de los focos de mayor riesgo para periodistas en México.

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