Presidenta Claudia Sheinbaum condena amenazas de senador de Morena contra Enrique Acevedo y expresa solidaridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó las expresiones del senador de Morena Luis Fernando Salazar contra el periodista de N+, Enrique Acevedo, y afirmó que las amenazas hacia representantes de medios de comunicación no deben normalizarse ni pasar por alto.

Durante su conferencia matutina de este viernes 11 de septiembre de 2026 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria manifestó su solidaridad con Acevedo y señaló que los servidores públicos pueden discrepar con periodistas o medios, pero sin recurrir a expresiones que puedan interpretarse como amenazas.

Sheinbaum reconoció que Salazar ofreció posteriormente una disculpa y consideró positivo que rectificara públicamente.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las amenazas contra Enrique Acevedo?

La Presidenta señaló que no estuvo de acuerdo con la forma en que el legislador se dirigió al periodista y calificó como condenables las frases utilizadas en redes sociales.

“No es correcto, mi solidaridad”, expresó Sheinbaum al referirse al caso.

Añadió que el episodio debe servir como llamado para quienes desempeñan funciones públicas, pues las diferencias con periodistas o empresas de comunicación deben resolverse por vías institucionales y sin lenguaje intimidatorio.

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¿Qué publicó Luis Fernando Salazar?

El senador reaccionó en X a información difundida por Enrique Acevedo sobre la senadora con licencia Julieta Ramírez.

En su mensaje, Salazar acusó al periodista de mentir y escribió que irían “tras” de él, además de utilizar otros calificativos.

La publicación generó críticas y posteriormente el legislador ofreció una disculpa a través de la misma red social.

#MañaneraDelPueblo | "No estoy de acuerdo en la forma en que se expresó el senador de Morena de Coahuila al periodista Enrique Acevedo. No es correcto, mi solidaridad. […] La manera en que se utilizó la red social y las frases que dijo contra este periodista son condenables y no… pic.twitter.com/JSTMH8ZBD0 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 11, 2026

Senador aclara que se refería a acciones legales

Tras la polémica, Luis Fernando Salazar sostuvo que su mensaje hacía referencia a emprender acciones por la vía legal y no a una amenaza física.

También informó que recientemente había presentado una demanda y una denuncia penal contra otro medio de comunicación en Coahuila.

Sheinbaum insistió en que, aun cuando existan desacuerdos con el trabajo periodístico, los servidores públicos deben cuidar el lenguaje y evitar expresiones que puedan entenderse como intimidación.

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