Presidenta de México acusa posible violación a la soberanía por agentes de EU en Chihuahua: “no se siguieron las reglas”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo en el estado de Chihuahua, donde murieron dos personas vinculadas a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), al señalar que pudo haberse vulnerado la Constitución y la soberanía nacional.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que espera que este hecho sea un caso aislado y reiteró que la cooperación internacional en materia de seguridad debe apegarse estrictamente a la ley mexicana.

Señalan posible violación a la Constitución

Sheinbaum fue enfática al señalar que la participación de personal extranjero en operativos de campo sin autorización federal representa una posible violación constitucional.

Indicó que este tipo de acciones también podrían configurar delitos contra la seguridad nacional, al no haberse cumplido los procedimientos establecidos en la Ley de Seguridad Nacional.

“La defensa de la soberanía es inviolable”, sostuvo.

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Falta de claridad en autoridades locales

La presidenta cuestionó directamente a las autoridades estatales y a la Fiscalía de Chihuahua por no esclarecer quién autorizó la presencia de agentes extranjeros.

Señaló que no es necesario crear nuevas unidades de investigación, sino determinar responsabilidades de forma inmediata.

“Fue la fiscalía o fue el gobierno estatal, no hay otra opción”, puntualizó.

Gobierno federal no fue informado

De acuerdo con Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Gobierno federal no tenía conocimiento del operativo ni de la participación de agentes extranjeros.

Subrayó que tampoco se siguieron los canales legales para coordinar acciones con autoridades de otro país, lo que agrava la situación.

Operativo en la Sierra Tarahumara

El caso se dio a conocer tras un accidente en un camino de la Sierra Tarahumara, donde fallecieron cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses.

Aunque la presidenta lamentó las muertes, insistió en que el foco del análisis debe estar en la actuación irregular de las autoridades locales.

#MañaneraDelPueblo. “No se necesitan tantas unidades de investigación para saber qué ocurrió en Chihuahua” con la presencia de los agentes de la CIA fuera de la Ley de Seguridad Nacional, afirma @Claudiashein. Reitera que esperan la información de la gobernadora @MaruCampos_G pic.twitter.com/SUKmIiri3d — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) April 27, 2026

Cooperación con reglas claras

Sheinbaum reiteró que México mantiene colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, pero enfatizó que esta debe realizarse bajo lineamientos claros y con respeto absoluto a la soberanía.

También pidió revisar si existieron instalaciones o mecanismos de operación para estos agentes dentro del estado, lo que podría representar una irregularidad adicional.

El caso ha reavivado el debate sobre la participación de agencias extranjeras en territorio mexicano, en un contexto marcado por la presión internacional para combatir al crimen organizado.

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