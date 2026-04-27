Rescatan a presunto abusador de ser linchado en Ciudad del Carmen

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública intervinieron oportunamente en la colonia Colosio para rescatar a un hombre que era brutalmente golpeado por familiares de una menor, quienes lo señalan como presunto responsable de abuso sexual reiterado durante aproximadamente un año.

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Los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la calle Tucán, donde, de acuerdo con versiones de los involucrados, el sujeto, identificado como Mateo, fue sacado de su vivienda por los familiares de la menor y agredido físicamente en la vía pública, en medio de acusaciones directas por los presuntos abusos.

Según la información proporcionada por los denunciantes, la Fiscalía ya habría confirmado indicios de que la menor fue víctima de agresión, lo que detonó la reacción de los familiares. No obstante, la intervención policial fue crucial para evitar consecuencias mayores, ya que el hombre se encontraba severamente lesionado y con abundante sangrado al momento del arribo de las autoridades.

El individuo manifestó ser originario de Villahermosa y desempeñarse como vigilante en una empresa de seguridad privada. Tras ser rescatado, fue trasladado a un hospital bajo custodia policial para recibir atención médica, y posteriormente será puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el desarrollo del proceso legal.

Por su parte, la madre de la menor fue llevada ante la Fiscalía para ratificar la denuncia y dar continuidad a la investigación, que determinará las responsabilidades conforme a derecho.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar hacer justicia por propia mano y permitir que las instancias correspondientes lleven a cabo las indagatorias y procedimientos legales pertinentes.

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JGH