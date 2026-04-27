¿Dónde es más barata la gasolina en Yucatán? Lista actualizada de la Profeco

Nuevamente, los precios de la gasolina en Yucatán registran variaciones. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la entidad se ubica tanto entre las tarifas más bajas como entre las más altas de la región Sureste.

Así lo informó César Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, durante la sección “¿Quién es Quién en los Precios de la Gasolina?”, donde precisó que en Yucatán predominan los costos más bajos de la región.

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En cuanto a la gasolina regular, el municipio de Umán encabeza la lista con el precio más bajo, de 23.90 pesos por litro, con un margen de 1.81 pesos. En contraste, Cancún registra el costo más alto, con 24.70 pesos.

Respecto a la gasolina premium, el precio más bajo del Sureste se localiza en Kinchil, donde se vende en 27.29 pesos por litro, con un margen de 1.72 pesos. Por el contrario, Mérida presenta el precio más elevado, al alcanzar los 28.99 pesos, con un margen de 3.11 pesos.

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Finalmente, en el caso del diésel, el costo más bajo se reporta en Mérida, con 28.20 pesos por litro y un margen de 1.46 pesos; mientras que el más alto se encuentra en Cancún, donde llega a 29.95 pesos, con un margen de 2.75 pesos.