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Mario Bautista terminó con una fractura tras su pelea con Aaron Mercury en Supernova Génesis

El cantante publicó su radiografía en donde se puede ver la lesión con la que terminó su pelea con Aaron Mercury.

Por Redacción Por Esto!

27 de abr de 2026

2 min

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Mario Bautista terminó con una fractura tras su pelea con Aaron Mercury en Supernova Génesis
Mario Bautista terminó con una fractura tras su pelea con Aaron Mercury en Supernova Génesis / Instagram:mariobautista

El día de ayer, domingo 26 de abril se llevó a cabo uno de los eventos de boxeo más esperado por el público, hablamos de Supernova Génesis, donde varias personalidades de las redes sociales se subieron al ring.

Una de las peleas más esperadas era la de Aaron Mercury vs Mario Bautista, dos creadores de contenido que sorprendieron al público, pues ambos jóvenes se tomaron muy en serio la preparación para dejar lo mejor de ellos arriba del ring.

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De esta disputa, fue Aaron Mercury quien se llevó la victoria, aunque también fue uno de los más polémicos, al final de la pelea, fue el propio Mario Bautista quien bromeó, al asegurar que su entrada fue más larga que la pelea; aunque las dificultades no concluyeron, pues se dio a conocer que el cantante sufrió una fractura en su mano.

“Duró más mi entrada alv jajajajaja pinche @ArnMercurio si te gusta agarrarte a verg…”

Aaron Mercury vence a Mario Bautista por nocaut en Supernova Génesis 2026.

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Mario Bautista terminó la pelea con una fractura

Por medio de su cuenta oficial de X, Mario Bautista compartió el resultado de su radiografía tomada de la mano derecha:

“Mi nudillo salió del chat”

Aunque, después de unas horas decidió eliminar la publicación, más adelante compartió de una revisión más detallada, tuvo una fractura en el cuello del segundo metacarpiano, es decir en el hueso que conecta el dedo índice con la muñeca.

Finalmente, aprovechó para hablar sobre su derrota y se mostró agradecido con el público por el apoyo que recibió y aseguró que disfrutó mucho de este proceso.

“Gracias por todos sus mensajes de verdad, esto también es parte de la vida y toca vivirlo a veces se gana, a veces se pierde el chiste es disfrutarlo”

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