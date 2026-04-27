Liguilla Liga MX 2026: Horarios y fechas confirmadas para los Cuartos de Final

Pumas termina como superlíder del Clausura 2026 y encabezará una Liguilla que promete intensidad desde los Cuartos de Final, con el Clásico Capitalino ante América como el duelo que roba reflectores en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

La última jornada terminó por acomodar los cruces definitivos y dejó una fase final cargada de rivalidades y aspirantes reales al título. Además del choque entre universitarios y azulcremas, Chivas se medirá con Tigres, Cruz Azul irá ante Atlas, mientras Pachuca y Toluca protagonizarán otra serie de alto calibre.

El liderato auriazul tomó mayor relevancia por tratarse de una posición que el club no conseguía desde el Apertura 2015, lo que refuerza el momento que vive el equipo de Efraín Juárez, que llega como uno de los proyectos más sólidos del torneo.

Los cruces de Cuartos quedaron de la siguiente manera y los horarios oficiales:

(1) Pumas vs América (8)

(2) Chivas vs Tigres (7)

(3) Cruz Azul vs Atlas (6)

(4) Pachuca vs Toluca (5)

Partidos de Ida

Sábado 2 de mayo

Tigres vs Guadalajara Estadio Universitario 19:00 hrs.

Sábado 2 de mayo

Atlas vs Cruz Azul Estadio Jalisco 21:15 hrs.

Domingo 3 de mayo

América vs Pumas Estadio Banorte 17:00 hrs.

Domingo 3 de mayo

Toluca vs Pachuca Estadio Nemesio Díez 19:15 hrs.

Partidos vuelta

Sábado 9 de mayo

Guadalajara vs Tigres Estadio Akron 19:07 hrs

Sábado 9 de mayo

Cruz Azul vs Atlas Estadio Banorte 21:15 hrs

Domingo 10 de mayo

Pachuca vs Toluca Estadio Hidalgo 17:00 hrs

Domingo 10 de mayo

Pumas UNAM vs América Estadio Olímpico Universitario 19:15 hrs.

Uno de los factores que modificará esta edición es el calendario. A diferencia de otras Liguillas, los Cuartos no comenzarán a media semana debido a las Semifinales de Concachampions, donde Toluca y Tigres siguen con vida, situación que obligó a recorrer las fechas.

Por ello, los partidos de ida se jugarán e

l 2 y 3 de mayo, mientras las vueltas se disputarán el 9 y 10 de mayo, dándole una pausa poco habitual al arranque de la fase final.

El cruce entre Pumas y América destaca por su carga histórica, pero también sobresale la serie entre Chivas y Tigres, dos clubes con planteles para pelear por el campeonato. Cruz Azul, además, buscará respaldar su gran torneo frente a un Atlas que se metió como rival incómodo.

Con clásicos, aspirantes firmes y un calendario atípico, la Liguilla del Clausura 2026 arranca con todos los ingredientes para convertirse en una de las más atractivas de los últimos años. La carrera por el título ya tiene ruta definida.