Muere Solar II a los 66 años: ¿quién fue la leyenda de la lucha libre mexicana?

La muerte de Solar II ha provocado tristeza entre los aficionados y figuras de la lucha libre mexicana. Pedro Buenrostro Gómez, nombre real del gladiador, falleció a los 66 años, informó su hermano Solar I, mientras que el Consejo Mundial de Lucha Libre también expresó sus condolencias por la partida de una figura con una larga historia sobre los encordados.

El CMLL recordó al histórico luchador durante la función celebrada el domingo 23 de agosto en la Arena México, donde los asistentes le dedicaron un minuto de aplausos. Hasta ahora, ni sus familiares ni las organizaciones relacionadas con el pancracio han dado a conocer públicamente la causa de su fallecimiento.

¿Quién fue Solar II?

Pedro Buenrostro Gómez, conocido en el mundo de la lucha como Solar II, nació el 10 de octubre de 1959 en Zacoalco de Torres, Jalisco. Desde sus primeros años mostró interés por convertirse en luchador y comenzó su formación bajo la tutela del reconocido maestro Diablo Velasco, una de las figuras más importantes en la preparación de gladiadores mexicanos.

Su estreno como profesional llegó el 25 de diciembre de 1975, cuando tenía solamente 16 años. A partir de entonces inició un camino que lo llevó a participar durante años en la Empresa Mexicana de Lucha Libre, organización que con el tiempo se convertiría en el actual CMLL.

A lo largo de su trayectoria, Solar II se consolidó como parte de una generación que mantuvo viva la tradición de la lucha libre mexicana. La Arena México ocupó un lugar especial en su carrera, pues, según recordó en una entrevista realizada en 2021, ese recinto fue testigo tanto del inicio como del cierre de su etapa como luchador activo.

La lucha en la que Solar II perdió la máscara

Uno de los momentos más importantes y dolorosos en la carrera de Solar II ocurrió el 16 de junio de 2002. Aquella noche, el luchador llegó a la Arena México para disputar una lucha de máscara contra máscara frente a Súper Kendo, con uno de los símbolos más importantes de su personaje en juego.

El combate terminó con la derrota de Solar II, quien tuvo que quitarse la máscara y revelar su identidad ante el público. A pesar de aquel resultado, Pedro Buenrostro continuó luchando y siguió formando parte de las funciones durante los años posteriores.

Ese mismo año volvió a protagonizar otra importante lucha de apuestas. El 15 de diciembre de 2002 puso su cabellera en juego frente a Guerrero del Futuro, quien consiguió derrotarlo y quedarse también con aquella batalla.

El último homenaje a Solar II

La noticia de la muerte de Pedro Buenrostro Gómez generó múltiples muestras de afecto dentro del mundo de la lucha libre. Solar I fue el encargado de comunicar el fallecimiento de su hermano y de recordar el cariño que Solar II recibió de familiares, amigos y seguidores.

Por su parte, el CMLL reconoció la importancia de su trayectoria y rindió homenaje al gladiador en la Arena México, escenario que acompañó algunos de los capítulos más importantes de su carrera. Los aplausos de los aficionados se convirtieron en la despedida para una figura que permaneció ligada al pancracio durante décadas.

Con la partida de Solar II, la lucha libre mexicana pierde a uno de los representantes de una generación que mantuvo vigente este espectáculo durante los años 80, 90 y el inicio del nuevo milenio. Su nombre queda ligado a la historia de los cuadriláteros y a una carrera que comenzó cuando era apenas un adolescente y terminó por convertirlo en una de las figuras recordadas por la afición.