Camión Ko’ox y camioneta chocan en el barrio de Guadalupe, Campeche; conductores se culpan

Un camión del sistema de transporte público Ko’ox y una camioneta blanca protagonizaron un accidente de tránsito la tarde de este martes en el barrio de Guadalupe, en la ciudad de Campeche.

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​El percance ocurrió cerca de las canchas ubicadas en la parte posterior de la escuela Godoy, donde ambas unidades sufrieron daños materiales. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, la camioneta presentó afectaciones y rayones en el costado derecho, a la altura del copiloto.

​Tras la colisión, los conductores permanecieron en el sitio debido a que ninguno aceptaba la responsabilidad por el accidente. La falta de un acuerdo prolongó las diligencias desde aproximadamente las 18:30 horas, mientras se esperaba la intervención de las aseguradoras.

​Los ajustadores serían los encargados de revisar la posición de los vehículos y las afectaciones para determinar la responsabilidad y concretar el pago de los daños. No se informó sobre personas lesionadas, por lo que el hecho habría dejado únicamente pérdidas materiales.

