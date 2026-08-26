Comando Norte de EU reconoce operativo de México contra “Los Rusos” y destaca cooperación fronteriza

El Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) reconoció públicamente las acciones del Gobierno de México contra el grupo criminal conocido como “Los Rusos” y aseguró que la estrategia mexicana contra los cárteles está teniendo efectos en la reducción del tráfico ilícito en la frontera entre ambos países.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el organismo militar estadounidense destacó el “compromiso total” de las autoridades mexicanas para combatir a las organizaciones delictivas que operan en la región fronteriza.

El pronunciamiento también subrayó la continuidad de las acciones de identificación, interrupción y desmantelamiento de operaciones criminales consideradas una amenaza para Estados Unidos.

¿Qué dijo el Comando Norte sobre México y “Los Rusos”?

USNORTHCOM señaló que las acciones emprendidas por el Gobierno mexicano contra “Los Rusos” representan un avance en los esfuerzos para debilitar estructuras vinculadas con el tráfico ilícito.

El organismo estadounidense sostuvo que la presión contra los cárteles contribuye a reducir actividades criminales en la frontera sur de Estados Unidos, aunque en su mensaje no detalló cifras específicas sobre decomisos, arrestos o disminución del tráfico.

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El reconocimiento ocurre en un contexto de mayor coordinación entre agencias mexicanas y estadounidenses en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

USNORTHCOM mantiene operaciones contra redes de los cárteles

El Comando Norte explicó que, a través de la Joint Interagency Task Force Counter Cartel (JIATF-CC), mantiene labores enfocadas en identificar, interrumpir y desmantelar operaciones de grupos criminales que representan riesgos para Estados Unidos.

USNORTHCOM applauds the Government of Mexico’s success against “Los Rusos.” Mexico’s whole-of-government commitment to countering cartels is reducing illicit trafficking at the Southern Border. #USNORTHCOM, through @JIATFCC, continues to identify, disrupt, and dismantle cartel… https://t.co/dPLwClDtRT pic.twitter.com/wjsYD4DaQ1 — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) August 25, 2026

En su publicación, USNORTHCOM también etiquetó a la Embajada de Estados Unidos en México, a la DEA y a otras dependencias estadounidenses vinculadas con seguridad y defensa.

Estados Unidos destaca cooperación con México

El mensaje se suma a otros pronunciamientos recientes de funcionarios estadounidenses que han resaltado la cooperación bilateral en materia de seguridad.

En esta ocasión, el Comando Norte centró su reconocimiento en las acciones contra “Los Rusos” y en la continuidad de operaciones coordinadas para afectar las capacidades de los cárteles a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.

El comunicado no precisó nuevos acuerdos, despliegues adicionales ni medidas específicas derivadas de este reconocimiento.

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