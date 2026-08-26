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Mañanera de hoy 26 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este miércoles 26 de agosto desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

26 de ago de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 26 de agosto.

Actualizar narración

26/08/2026 a las 07:47

"Ahora no tendrán que hacerlo, porque su casa será su propio Refugio", celebró el mandatario yucateco.

26/08/2026 a las 07:46

Lo anterior permitirá a las familias que cuando llegue un huracán no tengan que salirse para ir a un refugio.

26/08/2026 a las 07:46

El gobernador de Yucatán señala que en la zona costera los desarrollos se realizan detrás de la zona de manglares para proteger ecosistemas y humedales.

26/08/2026 a las 07:46

"Está usted haciendo historia presidenta, porque estamos llegando a 29 municipios de Yucatán. Muchos alejados y pequeños, donde por primera vez en su historia van a tener un fraccionamiento", subrayó Díaz Mena.

26/08/2026 a las 07:45

El mandatario adelanta que la siguiente entrega de vivienda será en Ucú donde estará el desarrollo más grande, que se llamará Ciudad Renacimiento.

26/08/2026 a las 07:45

La presidenta Sheinbaumn Pardo encabeza a distancia junto con Joaquín Díaz Mena, Gobernador de Yucatán, la entrega de viviendas en Ciudad Caucel.

26/08/2026 a las 07:44

El objetivo de dicha ley es fortalecer las capacidades del Estado mexicano para proteger, cuidar, conservar, restaurar el medio ambiente y los recursos naturales.

26/08/2026 a las 07:44

Alicia Bárcena, secretaria Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentará la iniciativa para actualizar la Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental.

26/08/2026 a las 07:43

Hoy se realiza el enlace del "Miércoles de Vivienda" a Yucatán.

26/08/2026 a las 07:43

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 26 de agosto.

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