Construcción cae 20.3% en Quintana Roo y deja a cientos de trabajadores sin empleo

El valor de producción de las empresas constructoras en Quintana Roo registró una caída de 20.3 por ciento a tasa anual en junio del 2026, en comparación con el mismo periodo del 2025 de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); mientras que trabajadores de la industria de la construcción afirman que las obras programadas están detenidas al menos por dos meses y medio.

El personal ocupado total en el sector disminuyó 9.6 por ciento respecto a junio del 2025, Las horas trabajadas bajaron 8.2 por ciento, con un índice de 129.2. En contraste, las remuneraciones medias reales mostraron un leve avance de 0.2 por ciento, al situarse en un índice de 99.2, de acuerdo al reporte del Inegi.

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Al respecto el supervisor de obra Lorenzo Morales afirmó que hasta hace dos meses tenía a su mando a 20 trabajadores, sin embargo, por la contracción en la actividad, con obras suspendidas y falta de recursos, ha tenido que despedir a 14 de ellos. “Hay incertidumbre para las siguientes semanas, porque ahorita estamos terminando detalles en esta plaza comercial, después nos quedaremos sin trabajo”, dijo.

A nivel nacional, el valor de producción de las empresas constructoras creció 8.0 por ciento a tasa anual en junio. El personal ocupado total aumentó 1.1 por ciento, las horas trabajadas 2.4 por ciento y las remuneraciones medias reales 2.2 por ciento. Con cifras desestacionalizadas, el valor de producción nacional subió 0.1 por ciento a tasa mensual y 6.9 por ciento a tasa anual.

Enfrentan escasez de contratos y buscan oportunidades en desarrollos privado / Rodolfo Flores

Los datos de la ENEC reflejan un desempeño negativo de la actividad constructora en Quintana Roo durante el sexto mes del año, con contracciones en producción, empleo y horas laboradas, mientras que las remuneraciones reales se mantuvieron prácticamente estables. El sector a nivel nacional, por el contrario, mostró avances en todos los indicadores principales.

Por su parte, Manuel Jesús Moguel Manzur, presidente de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Quintana Roo reconoció que ante la escasez de obra pública en la entidad, empresarios del ramo de la construcción buscan clasificar en las licitaciones de las obras privadas que se llevan a cabo en la entidad para brindar sus servicios y mejorar su operatividad.

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En tanto, el coordinador de Construcción y Transporte de la CROC, Víctor Guzmán Hernández dijo que la falta de recursos económicos y las dificultades para obtener financiamiento mantienen detenida una parte importante de los proyectos de construcción en la entidad.

Esta situación genera preocupación entre trabajadores, empresas y representantes del sector, especialmente ante el menor ritmo de la actividad turística durante el segundo semestre de 2026.

De acuerdo con la CROC, alrededor del 70 por ciento de un universo de 100 proyectos de construcción en los que participa la organización permanece detenido.

Una cuadrilla pasó de 20 empleados a seis ante la suspensión de trabajos / Rodolfo Flores

El comportamiento de la construcción mantiene una relación directa con la actividad turística de Quintana Roo.

Debido a que una parte importante de la economía estatal depende de este sector, una reducción en la inversión hotelera o residencial también disminuye la demanda de mano de obra, materiales, maquinaria y servicios especializados.