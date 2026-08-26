Claudia Sheinbaum pide a Mara Lezama aclarar señalamientos sobre vuelos privados; gobernadora los niega

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, explicar públicamente la adquisición y uso de servicios de transporte aéreo privado, luego de que investigaciones periodísticas señalaran que la mandataria y familiares habrían realizado más de 283 entradas y salidas del país en aeronaves ejecutivas.

Por su parte, la gobernadora rechazó las cifras difundidas y aseguró que no corresponden con la realidad.

Durante la conferencia del Pueblo del 25 de agosto, desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que corresponde a Lezama Espinosa aclarar si los vuelos privados al extranjero fueron cubiertos con recursos públicos.

Noticia Destacada Mara Lezama niega uso de recursos públicos en viajes privados

“La gobernadora tendrá que aclarar. Es lo primero, porque igual sale en un medio y no sabemos si es cierto, como decíamos”, expresó la Presidenta.

La solicitud ocurre en medio de una polémica derivada de investigaciones periodísticas sustentadas en registros migratorios y de aviación. De acuerdo con dichos reportes, Mara y su círculo familiar, integrado por su esposo, hijos y hermano, habrían acumulado más de 283 movimientos internacionales en vuelos privados.

Este informe atribuye a Lezama Espinosa 97 traslados en aeronaves privadas desde su etapa como alcaldesa de Cancún, con destinos recurrentes hacia Orlando, Florida, y Vail, Colorado, en modelos ejecutivos como Gulfstream, Learjet y Hawker.

La mandataria estatal cuestionó esos datos y sostuvo que el número de viajes señalado no coincide con la realidad.

“El número de viajes que se manejan no es real, significaría estar de vacaciones un año completo; sería imposible”, afirmó.

En los viajes habrían acudido su esposo, hijo, así como su hermano / Especial

Amplían atención médica

Durante la conferencia matutina también se informó que el Gobierno federal, mediante la Secretaría de Salud y el sistema IMSS-Bienestar, pondrá en marcha un plan de expansión sanitaria enfocado en la prevención y la atención primaria.

Dicha estrategia contempla habilitar 12 mil 750 consultorios de atención primaria en las 24 entidades donde opera el modelo IMSS-Bienestar, con la finalidad de reducir la saturación hospitalaria y acercar servicios médicos gratuitos a la población.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, explicó que el proyecto deriva de una evaluación técnica realizada con especialistas de distintas instituciones del sector y busca fortalecer la medicina preventiva en el país.

Asignan 187 consultorios

Para Quintana Roo se contemplan 187 consultorios del Servicio Universal de Salud, distribuidos entre los 11 municipios. De esa cantidad, 81 corresponderán a infraestructura estatal y 106 a instalaciones federales.

El objetivo es facilitar el acceso a consultas a habitantes de comunidades alejadas o con dificultades para trasladarse. Tihosuco, en la Zona Maya, será uno de los puntos donde se impulsará esta estrategia.

Asimismo, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud destacó la importancia de tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud, con la que se busca facilitar la atención médica “sin importar la derechohabiencia”.

Informó que la credencialización comenzará en los estados a partir de enero del 2027.

Además, el 1 de septiembre iniciará de manera gradual la apertura de 6 mil 567 Farmacias del Bienestar en 24 entidades, entre ellas Quintana Roo, como parte de la expansión nacional del programa Salud Casa por Casa. La implementación se desarrollará durante tres meses y deberá concluir en noviembre.

El proyecto contempla más de 5 mil 500 módulos instalados en Tiendas de Alimentación para el Bienestar y mil máquinas dispensadoras de medicamentos, ubicadas principalmente en centros de salud de ciudades, así como zonas metropolitanas.

Las entidades participantes cuentan con una red integrada por unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS-Bienestar.

Personal del sector salud del IMSS señaló que permanece a la espera de información oficial sobre la implementación de estas acciones.