Detienen al empresario que agredió a recepcionista de un hotel en Santa Fe, será Reclusorio Oriente de CDMX

Las autoridades de Estados Unidos, deportaron y entregaron a Octavio “N”, quien atacó a una recepcionista de un hotel en Santa Fe, el pasado 29 de junio de 2026, los hechos quedaron grabados en video.

Por medio de un comunicado de prensa en sus redes sociales, la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), ha confirmado que el agresor fue entregado a las autoridades mexicanas en la garita de Tijuana, Baja California, donde la Policía de Investigación hizo válida la orden de aprehensión en su contra.

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¿Qué va a pasar con Octavio “N”?

El detenido va a ser trasladado a la Ciudad de México, donde será ingresado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, y va a quedar a disposición de un juez para determinar su situación legal.

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Octavio “N” fue detenido en San Diego, California, donde fue capturado por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Tras la agresión que cometió el detenido y ante la posibilidad de que pudiera escapar del país, la FGJ se puso en contacto con las autoridades de Estados Unidos, con quien compartió sus datos para capturarlo.

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