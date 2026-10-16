UNAM tendrá nueva sede en el suroriente de CDMX; Sheinbaum confirma apoyo para ampliar matrícula

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contará con una nueva sede en el suroriente de la Ciudad de México, como parte de los esfuerzos para ampliar los espacios de educación superior y atender la demanda de estudiantes en la capital del país.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 16 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria destacó que el Gobierno de la Ciudad de México participará en el proyecto mediante aportaciones para el desarrollo de infraestructura educativa.

¿Dónde estará la nueva sede de la UNAM en CDMX?

Sheinbaum explicó que la nueva sede universitaria se ubicará en la zona oriente-suroriente de la Ciudad de México, donde se busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.

La presidenta señaló que la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, contribuirá con parte de la infraestructura necesaria para concretar el proyecto.

El anuncio se suma a la expansión de instituciones públicas como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que también busca incrementar su presencia en zonas con alta demanda educativa.

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Sheinbaum destaca construcción de 10 universidades en el oriente del Valle de México

La mandataria informó que su administración impulsa la construcción de 10 universidades en municipios del oriente del Estado de México, mediante la ampliación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Explicó que esta región de la Zona Metropolitana del Valle de México enfrentó durante años una limitada oferta de educación superior, lo que obliga a numerosos jóvenes a trasladarse diariamente hacia la capital del país para continuar sus estudios.

Sheinbaum sostuvo que la construcción de nuevos planteles busca acercar las universidades a las comunidades y reducir los largos tiempos de traslado de los estudiantes.

La presidenta destacó que tanto la nueva sede de la UNAM como los proyectos de la Universidad Rosario Castellanos permitirán ampliar las alternativas de formación profesional en el Valle de México.

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