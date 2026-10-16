Trabajadores del IMSS bloquean la México-Pachuca este 16 de octubre; exigen mejores salarios y destitución de líder sindical

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquearon la carretera México-Pachuca este viernes 16 de octubre, como parte de las protestas para exigir mejores condiciones laborales, incrementos salariales y el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en las unidades hospitalarias.

Desde las primeras horas del día, personal sanitario formó una cadena humana sobre los carriles centrales y laterales de la vialidad, a la altura del kilómetro 42, frente al Hospital General Regional (HGR) No. 200, ubicado en el municipio de Tecámac, Estado de México.

¿Por qué bloquearon trabajadores del IMSS la México-Pachuca?

Los manifestantes denunciaron bajos salarios, falta de materiales para desempeñar sus actividades y desabasto de medicamentos en las instalaciones médicas.

“Vamos a estar bloqueando ahorita porque merecemos mejores condiciones dignas de trabajo y un mejor salario”, declaró Margot Chavarría, una de las trabajadoras participantes en la movilización.

Entre las principales exigencias también se encuentra la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

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Inicialmente, personal del HGR No. 200 participó en el cierre de la carretera; sin embargo, algunos trabajadores regresaron a sus actividades hospitalarias después de varios minutos.

Anuncian más protestas de trabajadores del IMSS en CDMX

Las movilizaciones no se limitarán a la carretera México-Pachuca, ya que para este viernes también se prevén concentraciones frente a las oficinas del IMSS ubicadas sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, así como en las instalaciones del SNTSS.

Además, se esperan protestas en distintas sedes sindicales del país, mientras los inconformes preparan una segunda megamarcha para mantener sus demandas laborales.

#Bloqueo Trabajadores del #IMSS realizan cierre de la #MexicoPachuca a la altura de la clínica 200 en #Tecamac. Servicio del #Mexibus afectado, realiza recorridos provisionales. ¡Tómalo en cuenta! #HalconOnce ⚡️🦅 https://t.co/wbVkDTu3Ru — Halcon (@HalconOnce) October 16, 2026

“No estamos jugando, si no queda claro que democráticamente ya arrasamos, vamos a seguir con las movilizaciones”, advirtió Rafael Soto, uno de los participantes en las protestas.

Las movilizaciones forman parte del desacuerdo de un sector de los trabajadores con sus condiciones laborales y con la representación sindical, por lo que anticiparon que continuarán las acciones de protesta.

IO