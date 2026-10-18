Detienen en Sinaloa a Jesús Abraham “N”; presunto operador del Cártel del Pacífico

En un operativo coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, Jesús Abraham “N”, alias de “Talibán”. El detenido es identificado por las autoridades como presunto operador del Cártel del Pacífico.

De acuerdo con el informe oficial, el arresto tuvo lugar el 17 de octubre en el municipio costero de Mazatlán. Jesús Abraham “N” es señalado como persona de confianza de Juan Benito “N” y se le vincula directamente con diversas actividades ilícitas en la región, entre ellas el secuestro de trabajadores mineros en la zona de La Concordia.

En Sinaloa, como resultado de trabajos de inteligencia militar, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @sspsinaloa1, detuvieron en dos acciones realizadas en El Rosario y Mazatlán a Jesús Abraham “N”, alias “Talibán”, y a cuatro integrantes de una célula delictiva, además de asegurar armamento y equipo táctico. Los detenidos están vinculados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de una empresa minera en La Concordia, así como con el secuestro de cuatro turistas originarios del Estado de México, ocurrido en Mazatlán. El Gabinete de Seguridad mantiene acciones coordinadas de inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia, desarticular estructuras criminales y combatir la impunidad. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 19, 2026

Durante la misma intervención y en despliegues operativos complementarios por las autoridades, las autoridades lograron también la captura de otros cuatro presuntos integrantes de la facción de "Los Chapitos", célula delictiva a la que presuntamente pertenece Jesús Abraham “N”.

Tanto Jesús Abraham “N” como el resto de los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la puesta en marcha de las investigaciones correspondientes y la definición de su situación jurídica.

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