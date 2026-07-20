Detienen en Mazatlán a estadounidense ligado a Los Chapitos; era buscado por narcotráfico en Michigan

Autoridades federales detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a Janero Van “N”, ciudadano estadounidense requerido por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en el tráfico de estupefacientes en Michigan.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de su cuenta de X que el detenido también está vinculado con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

La captura se concretó mediante los mecanismos de cooperación internacional y el intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA.

¿Cómo detuvieron a Janero Van “N” en Mazatlán?

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y el Instituto Nacional de Migración.

De acuerdo con García Harfuch, la información compartida por la DEA permitió ubicar al ciudadano estadounidense en Mazatlán y ejecutar su detención. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el lugar exacto de la captura ni informaron si durante la acción aseguraron armas, drogas, vehículos o equipos de comunicación.

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El detenido quedó a disposición de las instancias correspondientes, que deberán realizar los procedimientos legales para determinar su situación migratoria y jurídica.

¿Por qué buscaban en Estados Unidos al detenido?

Las autoridades estadounidenses requieren a Janero Van “N” por acusaciones relacionadas con tráfico de drogas en el estado de Michigan.

García Harfuch señaló que el hombre mantiene vínculos con Los Chapitos, grupo relacionado con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán dentro del Cártel de Sinaloa. La DEA identifica a esta organización como una de las principales redes dedicadas a la producción y traslado de fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras sustancias hacia Estados Unidos.

La autoridad mexicana no precisó qué función desempeñaba el detenido dentro de la organización ni desde cuándo permanecía en Sinaloa.

En Mazatlán, Sinaloa, personal de @SSPCMexico, @FGRMexico, @SEMAR_mx e @INAMI_mx detuvo a Janero Van “N”, ciudadano estadounidense.

La detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la @DEAHQ.

El individuo es… pic.twitter.com/j1ppgftT5P — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 20, 2026

Cooperación entre México y la DEA permitió la captura

El titular de la SSPC destacó que la detención fue resultado de la coordinación entre las instituciones mexicanas y la agencia antidrogas estadounidense.

Este tipo de acciones permite localizar en territorio mexicano a personas requeridas por otros países y avanzar en los procesos de entrega o deportación, según la situación legal de cada detenido.

Janero Van “N” deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia dictada por una autoridad judicial. Las dependencias involucradas continuarán con las investigaciones para establecer el alcance de sus presuntas actividades y sus posibles conexiones con la facción de Los Chapitos.

IO