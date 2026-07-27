Cae “El Tío” en Mazatlán, presunto operador financiero de “Los Chapitos”; detienen a cinco personas más

Autoridades federales detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a Ricardo “N”, alias “El Tío”, identificado por el Gabinete de Seguridad como presunto operador financiero de la facción conocida como “Los Chapitos”.

La captura ocurrió durante una operación coordinada en la que también fueron detenidas otras cinco personas. De acuerdo con el reporte oficial, Ricardo “N” figuraba como uno de los principales líderes de una célula delictiva vinculada con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

Durante la intervención, los agentes aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, presunta droga y vehículos. Las autoridades no precisaron inicialmente las cantidades ni las características del material encontrado.

¿Quién es “El Tío”, detenido en Mazatlán?

El Gabinete de Seguridad identificó a Ricardo “N”, alias “El Tío”, como un presunto operador financiero de “Los Chapitos” y uno de los principales dirigentes de una célula relacionada con esa facción.

Por el tipo de función que le atribuyen, las investigaciones buscarán determinar si administraba recursos procedentes de actividades ilícitas, financiaba operaciones o participaba en movimientos de dinero destinados a mantener la estructura del grupo.

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Las autoridades tampoco informaron si existía una orden de aprehensión previa en su contra o si la detención ocurrió en flagrancia debido a los objetos localizados durante el operativo.

La responsabilidad de Ricardo “N” y de las otras cinco personas deberá establecerse ante las autoridades judiciales. Todas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia.

¿Qué aseguraron durante el operativo contra “Los Chapitos”?

El comunicado señaló que fueron decomisadas armas de fuego, municiones, cargadores, vehículos y sustancias con características de droga.

El armamento y los demás indicios quedaron a disposición del Ministerio Público federal, que deberá ordenar los análisis periciales y determinar si están relacionados con otros delitos cometidos en Sinaloa.

Los vehículos también serán revisados para conocer su procedencia, establecer si cuentan con reporte de robo e identificar posibles modificaciones utilizadas para ocultar armas o narcóticos.

En una acción coordinada en Mazatlán, Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a seis personas, entre ellas a Ricardo “N”, alias “El Tío”, operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva… pic.twitter.com/XzowivBoIU — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 27, 2026

Detención busca afectar las finanzas de la célula delictiva

La captura de un presunto operador financiero puede afectar la capacidad de una organización para pagar a sus integrantes, adquirir armamento, mover drogas o financiar acciones violentas.

El Gabinete de Seguridad afirmó que el operativo forma parte de los trabajos de inteligencia e investigación destinados a debilitar las estructuras criminales y detener a generadores de violencia.

Después de su puesta a disposición, la FGR deberá definir los delitos que imputará a las seis personas y presentar los datos de prueba ante un juez. La autoridad judicial resolverá si existen elementos suficientes para vincularlas a proceso y establecer las medidas cautelares correspondientes.

IO