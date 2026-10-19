Quintana Roo suma 224 casos de cáncer de mama en 2026; uno corresponde a un hombre

Quintana Roo acumula 224 casos de tumor maligno de mama en lo que va del 2026, uno de ellos en hombres, de acuerdo con el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal. Aunque son cinco casos más que en el corte anterior, la cifra se mantiene por debajo de los 294 registrados en el mismo periodo del 2025.

En vísperas del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora hoy, la detección oportuna vuelve a cobrar relevancia ante una enfermedad que puede avanzar sin síntomas evidentes en sus primeras etapas.

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“Antes una no le daba importancia a esas cosas. Una anda siempre en la prisa, que si el trabajo, los mandados, la casa, los hijos y siempre se deja al último. Piensas: ‘Ay, si no me duele nada, para qué voy a ir al médico a perder el tiempo’. Pero la verdad cambia cuando lo ves de cerca”, dijo Elizabeth.

Recordó que: “Una vecina empezó con una bolita que no le dolía nada y, como no se checaba, lo dejó pasar. Cuando fue a revisarse, ya estaba bien avanzada y la vio durísima. Ahí es cuando te cae el veinte”.

Otra ama de casa indicó: “Yo creo que hacerse el chequeo es importantísimo porque es el único momento en el que de verdad le ganas tiempo a la enfermedad. A veces a una le da vergüenza ir a que la revisen, o miedo de que le digan que tiene algo malo, pero da más miedo dejarlo pasar y que luego sea tarde”.

Mujeres piden dejar la desidia y buscar atención inmediata ante cualquier síntoma. / Liza Vera

Además, recalcó que como mujeres hay que dejar a un lado la desidia y la pena. “Un ratito que nos tomemos para ir a la clínica o hacernos el examen nos puede salvar la vida, porque a fin de cuentas, si una se enferma, la casa y la familia también se vienen abajo. Hay que cuidarnos para estar bien”, indicó.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, el cáncer de mama representa un problema de salud pública por su incidencia y mortalidad.

En México, durante el año pasado se registraron 8 mil 451 defunciones por esta enfermedad, de las cuales 8 mil 384 correspondieron a mujeres y 67 a hombres, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En Quintana Roo, la tasa fue de 19.8 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más, por encima de la media nacional, de 18.7.

Aunque el acumulado estatal de casos reportados hasta la semana epidemiológica 39 es menor al del mismo corte del 2025, la vigilancia y la detección oportuna siguen siendo fundamentales. En sus primeras etapas, la enfermedad puede avanzar sin síntomas evidentes, por lo que las revisiones médicas y los estudios de detección adquieren especial importancia.

En México se registraron 8 mil 451 defunciones por cáncer de mama durante 2025 / Liza Vera

En Cancún, la Unidad de Medicina Familiar número 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) promueve la realización de mastografías gratuitas para mujeres de 40 a 69 años, grupo de edad en el que se recomienda este estudio para detectar lesiones antes de que sean palpables.

La autoexploración mamaria y la atención a cambios como bultos, alteraciones en la piel, hundimiento del pezón o secreciones anormales también permiten identificar señales de alerta, aunque no sustituyen la valoración médica ni los estudios de detección.

El riesgo puede aumentar por antecedentes familiares, edad y determinados factores hormonales y de estilo de vida; sin embargo, la enfermedad también puede presentarse en personas sin antecedentes conocidos y, aunque es poco frecuente, afecta a los hombres.

Las mujeres que requieren estudios pueden acudir a su unidad médica para recibir orientación sobre la mastografía y los pasos que deben seguir según su edad y antecedentes. En Quintana Roo también existen servicios especializados de detección y diagnóstico, como las Unidades de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (Uneme Dedicam) de Cancún y Chetumal.

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El llamado de las instituciones de salud es no posponer las revisiones y acudir a valoración ante cualquier cambio sospechoso. La detección temprana amplía las posibilidades de tratamiento y mejora el pronóstico de las pacientes.

En México, el cáncer de mama sigue siendo uno de los principales desafíos de salud pública. Este padecimiento registra más de 31 mil nuevos casos cada año y es el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres mexicanas, según datos del Instituto Nacional de Cancerología.

No obstante, alrededor del 70 por ciento de los pacientes llega a recibir atención cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas. La experiencia relatada por Eliza Beth recuerda la importancia de no esperar a que aparezcan molestias para buscar atención médica y de dar seguimiento a las recomendaciones de prevención, autoexploración y mastografía.