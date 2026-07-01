Quintana Roo suma 116 casos de cáncer de mama en lo que va del 2026

Quintana Roo registró cuatro nuevos casos de cáncer de mama maligno, con lo que acumuló un total de 116 diagnósticos en lo que va del año, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud federal y su Sistema de Vigilancia Epidemiológica. De manera paralela, la entidad ocupa el sexto lugar nacional en mortalidad por esta enfermedad, con una tasa de 80.7 defunciones por cada 100 mil habitantes.

Los tumores de mama y próstata figuran entre las principales causas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Noticia Destacada “Aprendí a valorar cada día”: Estela Casarrubias comparte su historia de lucha en el Día Mundial del Superviviente de Cáncer

Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo incorporó un mastógrafo digital de alta tecnología al Hospital General de Zona (HGZ) Número 18 de Playa del Carmen. Sergio Guerra Rentería, encargado de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, precisó que el equipo incorpora un sistema avanzado para la realización de biopsias mamarias, lo que permite obtener muestras de manera más eficiente cuando es necesario complementar el diagnóstico.

Las estadísticas de Quintana Roo muestran un comportamiento similar al promedio nacional. Mientras la tasa de mortalidad por tumores malignos en el país es de 73.1 por cada 100 mil habitantes, en la entidad se ubica en 73.0.

La detección oportuna mediante la exploración clínica incrementa las posibilidades de tratamiento y mejora el pronóstico de las pacientes / Rodolfo Flores

Sin embargo, el acceso a servicios especializados presenta diferencias importantes. En el ámbito de la medicina privada, cifras del Inegi indican que Quintana Roo concentra apenas el 1.2 por ciento de la distribución nacional de egresos hospitalarios relacionados con cáncer en establecimientos particulares.

Lo anterior sugiere que la mayor parte de la atención para pacientes con tumores malignos continúa a cargo de las instituciones de Seguridad Social y del sistema público de salud en el estado.

Al comparar la situación con el resto de la Península de Yucatán, Quintana Roo ocupa una posición intermedia en cuanto a mortalidad. Sus 73.0 defunciones por cada 100 mil habitantes superan la tasa registrada en Yucatán, de 69.5, pero se mantienen por debajo de la reportada en Campeche, de 74.4.

Noticia Destacada Advierten sobre riesgo de cáncer de piel durante vacaciones de Semana Santa en Quintana Roo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el cáncer de mama como una enfermedad caracterizada por la alteración y multiplicación descontrolada de las células mamarias, las cuales generan tumores que, de no recibir tratamiento oportuno, pueden propagarse a otras partes del cuerpo y causar la muerte.

El reporte de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud federal precisa que, hasta la fecha, 115 mujeres y un hombre han sido diagnosticados con cáncer de mama maligno en Quintana Roo. Cuatro de esos casos fueron incorporados durante la semana más reciente. Aun así, la cifra representa una disminución del 32 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 172 diagnósticos.