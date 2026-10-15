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Quintana Roo / Cancún

Exhiben en redes sociales a hombre que presuntamente fingía una discapacidad para pedir dinero en Cancún

En una de las grabaciones, captada por una cámara de seguridad, el hombre llega a una banca con ayuda de muletas, se las quita y posteriormente se aleja caminando sin aparentes dificultades.

Por Redacción Por Esto!

15 de oct de 2026

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Otro video muestra a un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que cuestiona al hombre sobre su condición física
Otro video muestra a un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que cuestiona al hombre sobre su condición física / Redes sociales

Un hombre conocido por pedir dinero en los semáforos con ayuda de un par de muletas fue exhibido en redes sociales, luego de que se difundieran dos videos que generaron dudas sobre su condición física.

En uno de los videos, captado por una cámara de seguridad, se observa a un hombre que camina con dificultad por una deformidad en sus extremidades utilizando las muletas hasta llegar a una banca. Posteriormente, se las quita y se aleja caminando sin aparentes dificultades.

El agraviado obtuvo una orden de reestricción

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En una segunda grabación, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuestiona al hombre sobre su condición. De acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales, no sería la primera vez que elementos policiales le preguntan al respecto, debido a señalamientos de que presuntamente fingía una discapacidad para obtener dinero de automovilistas y transeúntes.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la veracidad de estas versiones ni se ha informado oficialmente si existe alguna investigación relacionada con el caso.

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