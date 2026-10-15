Exhiben en redes sociales a hombre que presuntamente fingía una discapacidad para pedir dinero en Cancún

Un hombre conocido por pedir dinero en los semáforos con ayuda de un par de muletas fue exhibido en redes sociales, luego de que se difundieran dos videos que generaron dudas sobre su condición física.
En uno de los videos, captado por una cámara de seguridad, se observa a un hombre que camina con dificultad por una deformidad en sus extremidades utilizando las muletas hasta llegar a una banca. Posteriormente, se las quita y se aleja caminando sin aparentes dificultades.
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En una segunda grabación, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuestiona al hombre sobre su condición. De acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales, no sería la primera vez que elementos policiales le preguntan al respecto, debido a señalamientos de que presuntamente fingía una discapacidad para obtener dinero de automovilistas y transeúntes.
Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la veracidad de estas versiones ni se ha informado oficialmente si existe alguna investigación relacionada con el caso.