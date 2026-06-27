Vinculan a Sandra Cuevas con Eduardo Pérez Tueme tras detención en CDMX

Sandra Cuevas volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que se difundieran fotografías y videos en los que aparece junto a Eduardo Pérez Tueme, quien fue detenido por autoridades de la Ciudad de México y posteriormente entregado a la Fiscalía de Coahuila.

Las imágenes fueron difundidas por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, quien mostró distintos materiales en los que se observa a la exalcaldesa de Cuauhtémoc en momentos de cercanía con Pérez Tueme.

La difusión del material ocurrió después de que se reportara la detención del hombre, presuntamente requerido por autoridades de Coahuila mediante una orden de captura.

¿Quién es Eduardo Pérez Tueme?

De acuerdo con los primeros reportes, Eduardo Pérez Tueme fue detenido el viernes por agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México y entregado a la Fiscalía de Coahuila.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente cuál es su situación jurídica actual ni si ya fue presentado ante un juez.

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Tampoco se han dado a conocer detalles oficiales sobre los delitos por los que fue requerido o los pasos que seguirán dentro del proceso penal.

Difunden fotos y videos con Sandra Cuevas

Tras conocerse la detención, comenzaron a circular nuevamente imágenes y videos que habrían sido publicados previamente por Sandra Cuevas en sus redes sociales.

En los materiales, la exalcaldesa aparece junto a Eduardo Pérez Tueme, lo que generó reacciones y comentarios en redes sociales sobre la naturaleza de su relación.

ES el COLMO: OOOTRO NOVIO de @SandraCuevas_ LACRA

Es Eduardo Pérez Tueme

En las últimas semanas la señora estuvo presumiéndolo así en redes.

Así lo lucía.

El viernes agentes de la @FiscaliaCDMX lo detuvieron y entregaron a personal de la @FGECoahuila q tenía su orden de captura. pic.twitter.com/44bWFhC17B — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 27, 2026

Hasta ahora, Cuevas no ha emitido un posicionamiento público detallado sobre la detención ni sobre los señalamientos derivados de la difusión de esas imágenes.

Autoridades no detallan situación jurídica

La Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía de Coahuila no han ofrecido información completa sobre el caso.

Por ello, el proceso se mantiene bajo seguimiento, mientras se espera que las autoridades aclaren los motivos de la captura, la situación legal de Eduardo Pérez Tueme y si existen nuevas diligencias relacionadas con la investigación.

La polémica también reactivó cuestionamientos públicos en torno a las personas con las que Sandra Cuevas ha sido vinculada en los últimos años.

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