Madres trabajadoras de Cancún recurren a familiares ante la falta de guarderías con costos y horarios accesibles

Ante las dificultades para encontrar espacios de cuidado infantil compatibles con sus horarios y posibilidades económicas, madres trabajadoras del destino recurren a sus familiares para que cuiden a sus hijos y evitar pagar alrededor de 2 mil pesos mensuales en una guardería privada. Otras los llevan a las estancias del Seguro Social, mientras algunas mantienen a los menores consigo durante su jornada laboral.

De acuerdo con las estadísticas del Servicio de Atención y Cuidado Infantil del IMSS, correspondientes a junio del 2026, Quintana Roo registra una guardería de prestación directa, ubicada en la avenida Xcaret, en Cancún. El documento reporta 173 menores inscritos, capacidad para 212 infantes, 181 atendidos durante el mes y un promedio de 121 asistencias diarias. Aunque el IMSS opera 15 guarderías en Benito Juárez, la cobertura también incluye establecimientos de prestación indirecta.

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Durante un sondeo, Lorena Román recordó que, cuando sus hijos eran pequeños, su madre se hacía cargo de ellos porque no tenía otra alternativa. Al preguntarle si consideraba necesario ampliar la oferta de guarderías en la ciudad, respondió: “Sí debería”.

También recordó que hace años su hermana pagaba 800 pesos a una vecina para que cuidara a sus hijos.

María, madre de un niño de tres años, explicó que su mamá lo cuida durante las ocho horas que ella trabaja en un puesto de cocos. Aunque vive en la Supermanzana 221, reconoció que no había investigado las opciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Algunas féminas pagan a sus vecinas para quedarse al pendiente de los menores / Liza Vera

Al preguntarle qué haría si dejara de contar con el apoyo de su madre, otra joven respondió: “Sí tendría que pagar una guardería”. Sobre los costos, calculó que una estancia privada podría cobrarle aproximadamente 2 mil pesos al mes.

Milka, madre de un niño de cuatro años, explicó que lleva a su hijo consigo cuando trabaja los fines de semana, por lo que hasta ahora no ha buscado una guardería para esos días.

La cobertura se complementa con establecimientos de prestación indirecta, operados por terceros mediante contratos con el Instituto. Aunque no son administrados directamente por el IMSS, ofrecen el servicio a derechohabientes que cumplen los requisitos. Quintana Roo depende en más de 90 por ciento de unidades subrogadas. Si alguna de las 15 guarderías de Cancún falla, no hay suficiente respaldo directo, pues la única estancia administrada por el Instituto en el estado tiene capacidad para 212 niños.

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Durante una visita a la guardería, padres y madres llegaban apresurados para dejar a sus hijos. “Yo lo traigo todos los días porque es gratuito”, comentó otra joven madre.

El directorio del Instituto consultado incluye centros como “Estancia Infantil Estrellitas”, “Guardería Mis Angelitos”, Centro Educativo “Mundo Feliz” y “Misión del Ángel”, entre otros.

De acuerdo con el directorio de Guarderías del IMSS publicado en su portal, en Quintana Roo operan 19 guarderías, 15 en Benito Juárez, dos en Chetumal, mientras que Playa del Carmen y Cozumel cuentan con una estancia cada uno.