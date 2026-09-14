Red de guarderías subrogadas del IMSS en Yucatán podría reducirse a sólo 11 en el 2027; 12 dejarían el esquema

La red de guarderías subrogadas del IMSS en Yucatán podría reducirse a sólo 11 establecimientos en el 2027, menos de una tercera parte de los 35 que operaban en el estado cinco años atrás, si 12 centros deciden no renovar sus contratos al finalizar este año.

La reducción afectaría no sólo los espacios disponibles para madres y padres trabajadores, sino también la atención educativa de cientos de niñas y niños que reciben alimentación, cuidados de salud, actividades formativas y educación inicial dentro de este esquema.

En el 2021, Yucatán contaba con 35 guarderías del IMSS. Para el 2026 permanecen 23 bajo el modelo subrogado y, de acuerdo con representantes del sector, 12 tienen contratos que vencen en diciembre y podrían dejar de operar si no mejoran las condiciones económicas para mantener el servicio.

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La caída no comenzó este año. Desde el 2018, los operadores de las guarderías han advertido que las cuotas pagadas por el Instituto no se han actualizado al mismo ritmo que los salarios y otros costos de operación.

En el 2025 ya se reportaba el cierre de alrededor de 12 establecimientos respecto de los 35 que habían funcionado en la entidad.

Elías Dájer Fadel, presidente en Yucatán de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares, advirtió que una nueva ronda de cierres llevaría el servicio a su nivel más reducido de los últimos años.

El dirigente sostuvo que los centros amenazados no funcionan únicamente como espacios de cuidado, pues varios cuentan con incorporación educativa y personal especializado para atender etapas de desarrollo temprano.

La Ley del Instituto Meixcano del Seguro Social establece que las guarderías deben proporcionar aseo, alimentación, cuidado de la salud, educación y recreación a los menores, durante las horas de trabajo de sus padres asegurados.

Eso significa que el eventual cierre no sólo obligaría a las familias a buscar quién cuide a sus hijos, sino que también eliminaría espacios donde reciben atención formativa durante los primeros años de vida.

El financiamiento proviene de cuotas patronales

El servicio se sostiene mediante el Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales. El artículo 211 de la Ley del IMSS fija una prima equivalente al 1% del salario base de cotización, pagada en su totalidad por los empleadores.

Dájer Fadel sostiene que parte de esos recursos quedaría sin ejercerse en Yucatán si sigue disminuyendo la red subrogada. Estimó que alrededor de 200 millones de pesos anuales dejarían de utilizarse en la entidad para prestar el servicio. Es una estimación del dirigente y no una cifra publicada hasta ahora por el IMSS.

También calculó que el cierre de 12 establecimientos pondría en riesgo alrededor de 360 empleos, principalmente de educadoras y personal vinculado al cuidado infantil. Ese número tampoco cuenta, por ahora, con una confirmación independiente del Instituto.

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Nuevo modelo: CECI

La advertencia ocurre mientras el IMSS impulsa a nivel nacional una transformación de su modelo de guarderías hacia los llamados Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), con la meta de construir mil unidades este sexenio. El Instituto sostiene que el nuevo esquema busca ampliar la cobertura y reforzar el componente educativo.

En Yucatán, sin embargo, el problema inmediato se encuentra en los establecimientos ya existentes. Si los 12 contratos no son renovados, el estado pasaría de 35 guarderías registradas en el 2021 a alrededor de 11 en el 2027: una reducción cercana al 69% de la red que tenía hace cinco años.

Para las familias aseguradas, el efecto sería directo: menos lugares disponibles para dejar a sus hijos durante la jornada laboral y mayor presión sobre los establecimientos que permanezcan abiertos.