Turistas paraguayas denuncian cobro de 30 dólares y presunta discriminación en el aeropuerto de Cancún

Turistas procedentes de Paraguay denunciaron ante POR ESTO! presuntos cobros selectivos y actos de discriminación en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, donde aseguraron que personal les exigió pagar 30 dólares por un impuesto de salida cuya aplicación desconocían. Paola Palacio y Andrea Ruiz cuestionaron la falta de claridad sobre este concepto y advirtieron que el procedimiento podría ocasionarles la pérdida de sus vuelos.

Las pasajeras afirmaron que no todos los viajeros reciben la misma exigencia, pues, según su testimonio, mientras algunos deben cubrir el monto solicitado, otros continúan su camino sin realizar el pago. Esta situación generó inconformidad entre ambas, quienes señalaron que ya habían desembolsado distintas cantidades durante su estancia en el destino.

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“Hay gente que paga, hay gente que no paga y te obligan a pagar. ¿Por qué tenemos que pagar si nosotros ya estamos pagando 30 dólares?”, reclamó una de las visitantes, al referirse a los cargos que, aseguró, ya habían cubierto.

Las mujeres también cuestionaron la acumulación de gastos por concepto de transporte aéreo, hospedaje y otros servicios. Indicaron que, además del boleto y la estancia, pagaron un impuesto hotelero de 40 dólares, por lo que consideraron necesario aclarar el fundamento del cobro que se les exigía en la terminal.

“¿Y por qué tenemos que estar pagando si nosotros ya estamos pagando el vuelo, ya estamos pagando la estadía, ya estamos pagando la visita, impuesto hotelero también, que fue 40 dólares? No tiene sentido”, expresó otra de las turistas.

Las mujeres expresaron su preocupación por el tiempo que les tomó el procedimiento y el riesgo de perder su viaje; afirmaron dar cantidades de dinero durante su estancia / POR ESTO!

La denuncia también incluye un señalamiento por posible discriminación. Según las pasajeras, la exigencia podría estar relacionada con la apariencia física o el origen que se atribuye a los viajeros, pues consideraron que algunas personas son seleccionadas para pagar mientras otras quedan exentas.

“Me parece discriminativo porque si vos tenés cara de mexicano no te cobran. Si vos tenés cara un poquito diferente, ah no, vamos a cobrarle a ellos”, manifestó una de las afectadas.

Las visitantes expresaron además su preocupación por el tiempo que les tomó el procedimiento y el riesgo de perder sus vuelos. “Ahora vamos a perder nuestro vuelo por culpa de ellos y ellos ¿van a hacerse cargo o las autoridades del aeropuerto?”, advirtió una de ellas.

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Los señalamientos ponen bajo cuestionamiento los mecanismos de información y supervisión de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), empresa responsable de la operación de la terminal, aunque las presuntas irregularidades descritas por las turistas no han sido corroboradas de manera independiente.

Dichas pasajeras abandonaron Cancún molestas y solicitaron claridad sobre los criterios para aplicar el cobro. Su denuncia se centra tanto en el monto exigido como en la presunta falta de uniformidad del procedimiento, por lo que consideran necesario que los pasajeros reciban información precisa sobre cualquier cargo obligatorio, sin distinciones por nacionalidad o apariencia física.