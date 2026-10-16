Goteras inundaron la Terminal 2 del Aeropuerto de Cancún durante las fuertes lluvias

Lo que debería ser una terminal aérea de primer nivel terminó convertida en una zona con goteras. Este viernes 16 de octubre, durante la intensa lluvia que azotó Cancún, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún registró al menos seis puntos de filtración de agua, justo en el área de documentación de Copa Airlines.

Turistas nacionales no daban crédito a lo que veían y cuestionaron a dónde va el dinero que se paga por Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

Noticia Destacada Lluvias obstruyen alcantarillas y provocan acumulación de agua en la Terminal 2 del Aeropuerto de Cancún

"Es inaudito que ocurra esto en el segundo aeropuerto más importante del país. Pagas TUA, pagas DNR y no pueden impermeabilizar un techo", reclamó la pasajera Diana Méndez, quien llegó de Toluca para vacacionar por cuatro días junto con su familia.

En tanto, la turista Aída, quien llegó procedente de León, Guanajuato, acompañada por su esposo, se mostró sorprendida al cruzar la puerta de llegada a la Terminal 2 y encontrar a los empleados de limpieza tratando de secar una amplia zona en donde había intensas goteras del techo.

“No, no, no, cómo es posible esto”, exclamó mientras se dirigía a la salida para abordar su transporte.

El trabajador Jorge igualmente considero inaudito el escenario de goteras y zonas de señalamientos de precaución en varios puntos en el corredor.

Plafones manchados, con pintura botada y humedad acumulada, charcos sobre el piso de mármol en la zona de "Entrega de Equipaje / Bag Drop" y "Asistencia de Agente", señalamientos amarillos de "caution / cuidado" por piso mojado, personal de limpieza tratando de contener el agua con jaladores y una cubeta verde, así como pasajeros siendo redireccionados para evitar caídas fue el escenario en la Termina 2.

Noticia Destacada Desvían a Mérida dos vuelos con destino a Cancún por el mal clima

En tanto, en la parte externa, en la zona de ascenso y descenso de los pasajeros, personal de Asur trabajaba con una maquinaria vector para achicar un par de coladeras saturadas que provocaron encharcamiento de agua.

El Aeropuerto Internacional de Cancún, concesionado a Asur, es el segundo más importante del país con 30 millones de pasajeros al año. A pesar de cobrar una de las Tarifas de Uso Aeroportuario (TUA) más altas de México, las fallas de mantenimiento en temporadas de lluvia son recurrentes en T2 y T3. Hasta el cierre de esta edición, Asur no ha emitido postura sobre el programa de impermeabilización y mantenimiento preventivo.