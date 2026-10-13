Aeropuerto de Cancún acumula cuatro meses con caídas de más del 10% en pasajeros internacionales

El Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) acumuló cuatro meses consecutivos con descensos superiores al 10 por ciento en el tráfico internacional de pasajeros, luego de que mayo cerrara con una disminución de 11.1%; junio, 13.1; julio, 12.7; y agosto, 15, de acuerdo con las cifras del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur).

La tendencia se refleja en el balance de los primeros nueve meses del 2026, periodo en el que la terminal movilizó 20 millones 882 mil 658 viajeros, frente a los 22 millones 196 mil 857 registrados en el mismo lapso del 2025. La diferencia representa un millón 314 mil 199 usuarios menos, equivalente a una caída de 5.9 por ciento.

Noticia Destacada Caribe Mexicano perderá 435 mil asientos aéreos de Estados Unidos durante el cierre de 2026

En el segmento internacional, el retroceso fue mayor: entre enero y septiembre del 2025 se contabilizaron 14 millones 738 mil 867 pasajeros, mientras que en el mismo periodo de este año la cifra descendió a 13 millones 779 mil 382, lo que representa una contracción de 6.5%.

Este comportamiento negativo comenzó después de los aumentos registrados en enero y febrero, cuando el movimiento internacional creció 2.2 por ciento y 3.3, respectivamente. A partir de marzo la tendencia cambió, con una baja de 4.1 ese mes y de 3.7 en abril, antes de acumular cuatro meses consecutivos con pérdidas superiores al 10%.

La disminución de usuarios estuvo acompañada de una reducción en las operaciones aéreas. Desde el 17 de agosto, cuando se programaron 384 vuelos, el aeropuerto no ha superado las 400 operaciones diarias, pese a que anteriormente registraba entre 450 y 500 y, durante la temporada alta, rebasaba las 600.

El nivel más bajo de actividad se alcanzó el 23 de septiembre, con apenas 284 movimientos, distribuidos en 142 llegadas y 142 salidas, de acuerdo con información publicada por El Economista.

Noticia Destacada Aseguramientos en el Aeropuerto de Cancún ponen bajo escrutinio los protocolos de seguridad interna

Durante octubre, la terminal continuó por debajo de las 400 operaciones al día. El domingo se contabilizaron 365 vuelos, de los cuales 183 correspondieron a arribos y 182 a despegues. Del total de llegadas, 83 fueron nacionales y 100 internacionales; en cuanto a las salidas, 83 tuvieron destinos dentro del país y 99 correspondieron a rutas internacionales. El lunes la cifra descendió a 352 movimientos y el martes llegó a 310, según los registros de Asur.

La caída del tráfico internacional durante cuatro meses consecutivos, junto con la reducción de los vuelos, evidencia la persistencia de una tendencia descendente en la principal terminal aérea de Quintana Roo.