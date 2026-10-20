Hanal Pixán 2026 se celebrará durante cuatro días en Puerto Juárez; estas son las fechas y horarios

El Hanal Pixán, una de las tradiciones más representativas de la cultura maya para recordar a los seres queridos fallecidos, formará parte de las actividades por el Día de Muertos en Cancún. Durante esta celebración, las familias honran a sus difuntos mediante ofrendas, alimentos y otras expresiones culturales que mantienen viva la tradición.

La celebración busca reunir a habitantes y visitantes en torno a las costumbres de la región, en una temporada en la que los altares y las ofrendas adquieren un significado especial.

Noticia Destacada Hanal Pixán en Puerto Juárez: ¿Cómo registrarse al concurso de altares y catrinas?

Fechas y horarios

Las actividades del Hanal Pixán se realizarán del 30 de octubre al 2 de noviembre en Puerto Juárez, en un horario de 18:30 a 23:00 horas.

Las jornadas estarán distribuidas en cuatro fechas: el 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre. Hasta el momento, no se ha proporcionado información adicional sobre el programa de actividades que se desarrollará durante el evento.

Fechas de los concursos

Para el concurso de altares de muertos y catrinas, se llevará a cabo en la avenida principal de Puerto Juárez del 30 de octubre al 2 de noviembre

Fecha de registros

Lunes a viernes de 9:30 a 16:00 horas

¿Cuáles son los premios?