Otoño 2026: ¿Qué se celebra en octubre en Yucatán?

Con la llegada del otoño, Yucatán comienza a prepararse para una de las temporadas con mayor tradición cultural del año.

Durante octubre, las actividades relacionadas con el Hanal Pixán empiezan a tomar presencia en distintos puntos del estado, con eventos que reúnen a familias y visitantes en torno a las costumbres yucatecas dedicadas a recordar a los seres queridos que han fallecido.

Las actividades en Mérida se convierten en 100% culturales en octubre / Especial

Entre las celebraciones que marcan esta temporada destaca el Festival de las Ánimas, que contempla diversas actividades culturales y tradicionales relacionadas con el Hanal Pixán, entre ellas el tradicional Paseo de las Ánimas, el Desfile de Catrinas, la muestra de altares y otras expresiones de la cultura yucateca.

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¿Qué se celebra en octubre en Yucatán con el Hanal Pixán?

Las actividades de octubre forman parte de la temporada previa a los días principales del Hanal Pixán, tradición maya que se realiza en torno al Día de Muertos.

Durante estas fechas, los municipios y comunidades de Yucatán preparan actividades para preservar y mostrar las costumbres relacionadas con esta celebración.

El Festival de las Ánimas concentra algunas de las actividades más representativas de esta temporada, por lo que se convierte en uno de los principales eventos para conocer las tradiciones del Hanal Pixán.

Las celebraciones de octubre en Yucatán darán paso a la temporada del Hanal Pixán / Especial

Paseo de las Ánimas: Una de las actividades más conocidas es el Paseo de las Ánimas, recorrido en el que participantes caracterizados como ánimas recorren las calles con vestimenta tradicional y maquillaje alusivo a la celebración. La actividad permite apreciar parte de las costumbres yucatecas relacionadas con el Hanal Pixán y suele reunir a familias, visitantes y representantes de distintas expresiones culturales.

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