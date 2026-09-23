Otoño 2026: ¿Qué se celebra en octubre en Yucatán?

Con la llegada del otoño, Yucatán comienza a prepararse para una de las temporadas con mayor tradición cultural del año.
Durante octubre, las actividades relacionadas con el Hanal Pixán empiezan a tomar presencia en distintos puntos del estado, con eventos que reúnen a familias y visitantes en torno a las costumbres yucatecas dedicadas a recordar a los seres queridos que han fallecido.
Entre las celebraciones que marcan esta temporada destaca el Festival de las Ánimas, que contempla diversas actividades culturales y tradicionales relacionadas con el Hanal Pixán, entre ellas el tradicional Paseo de las Ánimas, el Desfile de Catrinas, la muestra de altares y otras expresiones de la cultura yucateca.
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¿Qué se celebra en octubre en Yucatán con el Hanal Pixán?
Las actividades de octubre forman parte de la temporada previa a los días principales del Hanal Pixán, tradición maya que se realiza en torno al Día de Muertos.
Durante estas fechas, los municipios y comunidades de Yucatán preparan actividades para preservar y mostrar las costumbres relacionadas con esta celebración.
El Festival de las Ánimas concentra algunas de las actividades más representativas de esta temporada, por lo que se convierte en uno de los principales eventos para conocer las tradiciones del Hanal Pixán.
- Paseo de las Ánimas: Una de las actividades más conocidas es el Paseo de las Ánimas, recorrido en el que participantes caracterizados como ánimas recorren las calles con vestimenta tradicional y maquillaje alusivo a la celebración. La actividad permite apreciar parte de las costumbres yucatecas relacionadas con el Hanal Pixán y suele reunir a familias, visitantes y representantes de distintas expresiones culturales.
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- Desfile de Catrinas: El Desfile de Catrinas también forma parte de las actividades de esta temporada. En este evento, los participantes utilizan caracterizaciones inspiradas en la tradición mexicana del Día de Muertos, creando un recorrido lleno de color y elementos alusivos a estas fechas.
- Muestra de altares: Otra de las actividades del Hanal Pixán es la muestra de altares, donde se exhiben los elementos utilizados para recordar y recibir simbólicamente a los familiares fallecidos. Los altares tradicionales incluyen alimentos, bebidas, fotografías y otros objetos representativos de quienes son recordados, además de elementos propios de la cultura yucateca.