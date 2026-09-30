Esta es la diferencia del Hanal Pixán en Yucatán y el Día de Muertos en México

Aunque el Hanal Pixán en Yucatán y el Día de Muertos en México comparten el propósito de recordar y honrar a las personas fallecidas, no son exactamente la misma tradición. Ambas tienen raíces indígenas y católicas, pero cada una conserva prácticas, fechas y elementos propios.

En Yucatán, el Hanal Pixán, expresión maya que significa “comida de las almas”, mantiene una relación particular con la cultura maya yucateca. Por su parte, el Día de Muertos se celebra en distintas regiones de México con costumbres que varían de acuerdo con cada comunidad.

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Hanal Pixán en Yucatán: la tradición maya para recibir a las almas

El Hanal Pixán se celebra tradicionalmente durante los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. La costumbre establece un periodo especial para recibir a las almas de familiares y seres queridos que han fallecido.

Uno de sus elementos centrales es la preparación de alimentos y bebidas que, de acuerdo con la tradición, se ofrecen a las almas durante su visita. Entre las costumbres más representativas se encuentran:

El Hanal Pixán tiene otros elementos distintos al altar de Día de Muertos / Especial

Altar de Hanal Pixán: se coloca en los hogares para recibir a las almas de los familiares fallecidos.

se coloca en los hogares para recibir a las almas de los familiares fallecidos. Comida tradicional: el mucbipollo o pib es uno de los platillos más asociados con estas fechas.

el mucbipollo o pib es uno de los platillos más asociados con estas fechas. Velas: ayudan a iluminar simbólicamente el camino de las almas.

ayudan a iluminar simbólicamente el camino de las almas. Fotografías y objetos personales: pueden colocarse en el altar para recordar a quienes fallecieron.

pueden colocarse en el altar para recordar a quienes fallecieron. Elementos de la cultura maya: la tradición conserva palabras, alimentos y prácticas vinculadas con la identidad maya de Yucatán.

la tradición conserva palabras, alimentos y prácticas vinculadas con la identidad maya de Yucatán. Tres días de celebración: la tradición popular distingue fechas dedicadas a diferentes grupos de almas.

Día de Muertos en México: una celebración con distintas expresiones

El Día de Muertos se conmemora principalmente el 1 y 2 de noviembre, aunque las actividades pueden comenzar desde finales de octubre y prolongarse durante varios días.

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La celebración cambia de una región a otra. En algunos lugares predominan los altares familiares, mientras que en otros existen visitas a los cementerios, procesiones, música, comidas tradicionales y otras expresiones comunitarias. Entre los elementos más conocidos están:

Hanal Pixán en Yucatán y Día de Muertos en México se celebran para recordar a los fallecidos / Especial

Ofrendas: se preparan para recordar y recibir simbólicamente a los difuntos.

se preparan para recordar y recibir simbólicamente a los difuntos. Flores de cempasúchil: se utilizan para adornar altares y espacios relacionados con la celebración.

se utilizan para adornar altares y espacios relacionados con la celebración. Veladoras: representan una guía simbólica para las almas.

representan una guía simbólica para las almas. Pan de muerto: es uno de los alimentos más reconocidos de la temporada.

es uno de los alimentos más reconocidos de la temporada. Calaveras de azúcar: forman parte de la decoración tradicional en diferentes regiones.

forman parte de la decoración tradicional en diferentes regiones. Visitas a los panteones: en numerosas comunidades las familias acuden a limpiar, decorar y acompañar las tumbas de sus seres queridos.

¿Cuándo se celebra el Hanal Pixán?

El Hanal Pixán se desarrolla alrededor del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, aunque las fechas y prácticas pueden presentar variaciones entre comunidades y familias.

Una división tradicional identifica el 31 de octubre con los niños fallecidos, el 1 de noviembre con los adultos y el 2 de noviembre con las ánimas en general.

¿Qué se pone en un altar de Hanal Pixán?

El altar puede incluir una mesa cubierta con mantel, fotografías de los familiares fallecidos, velas, flores, comida, bebidas y otros elementos que tenían significado para la persona recordada.

En el caso de los altares yucatecos también pueden aparecer mucbipollos, tamales, frutas, dulces, chocolate, atole y otras preparaciones tradicionales, dependiendo de la familia y la comunidad.

Así, aunque el Hanal Pixán forma parte del amplio conjunto de tradiciones mexicanas para recordar a los muertos, conserva características propias de Yucatán que lo distinguen de otras celebraciones del Día de Muertos en México.