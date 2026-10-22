Estadio “Beto Ávila” en Cancún se deteriora y sirve de refugio para personas en situación de calle

El estadio de beisbol “Beto Ávila” se ha convertido en un refugio para las personas en situación de calle donde no solo duermen sino que realizan sus actividades fisiológicas, con paredes grafiteadas, botes de basura llenos, coladeras sin tapas y otras situaciones que exhiben la falta de mantenimiento con el deterioro de los alrededores de la casa de los Tigres de Quintana Roo, remodelada en el 2022.

Ramsés Padilla, uno de los “habitantes” del recinto, aseguró que su situación es temporal, ya que solo lo utiliza para dormir, “Soy chef en una cadena de restaurantes, me acabo de separar y por ahora no tengo en donde vivir”.

Noticia Destacada Personas en situación de calle usan las terminales del Aeropuerto de Cancún como refugio

En tanto estudiantes de una universidad ubicada en los alrededores comentaron que solo pasan por la zona de día “No me atrevería a pasar en la noche, lo veo muy inseguro”, dijeron Natasha y Alejandra. El lugar se ubica frente de la corporación de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Este espacio fue remodelado en el 2022 mediante una inversión federal por unos 400 millones de pesos, acciones pertenecen a los trabajos que integrarán el Centro Deportivo Integral Esperanza, parte del Programa de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de Quintana Roo.

De acuerdo con el programa dela Sedatu en la zona, el nuevo espacio para el deporte, incluyó las cuatro canchas aledañas de futbol y tenis, un skate park, arenero con juegos infantiles, zonas de descanso arboladas y ojos de agua. Esta obra incluyó mil 873.61 metros cuadrados de zona para pirueta con patinetas, 8 mil 881.68 metros cuadrados de áreas verdes y 19 mil 966.31 de área exterior, que actualmente lucen sin uso.

La casa de los Tigres de Quintana Roo presenta daños y fallas de seguridad, pese a una inversión federal superior a 400 millones de pesos. / Liza Vera

En la zona de taquillas, dos peronas dormían plácidamente al mediodía, mientras que Ramsés Padilla se preparaba con un bidón de agua para lavar su ropa.

Alejandro, gerente del único local abierto, una tienda deportiva, dijo que hace unas semanas uno de los indigentes arrojó una piedra al ventanal rompiéndolo, por lo que tuvo que intervenir la Policía, pero sin lograr que se les retirara del lugar.

Esta situación se presenta a pesar que en Cancún opera el albergue “María Loreto León Beltrán”, a cargo del Gobierno municipal, en donde se ha atendido al menos a 34 hombres en su proceso de recuperación, los cuales fueron rescatados al vivir en situación de calle.

De acuerdo con información del Ayuntamiento de Benito Juárez, este esfuerzo conjunto busca dignificar la vida de las personas más vulnerables. El pasado 13 de abril, las autoridades estatales y municipales inauguraron el refugio ubicado en la Supermanzana 228, consolidándose como parte de los proyectos prioritarios para el bienestar de la ciudadanía que enfrenta problemas de adicciones.