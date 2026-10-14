Personas en situación de calle usan las terminales del Aeropuerto de Cancún como refugio

El aeropuerto de este destino, el de mayor tráfico internacional de México, enfrenta un fenómeno inusual en sus Terminales 2 y 3: el incremento de personas en situación de calle que utilizan salas, jardines y estacionamientos como refugio permanente.

Durante el día piden monedas y por las noches duermen en las áreas de llegadas y estacionamiento. La empresa concesionaria Grupo Aeroportuario del Sureste Aeropuertos del Sureste (Asur) reconoce que no puede retirarlas mientras no alteren el orden público. El caso de una turista estadounidense que permaneció casi un año en el exterior de la Terminal 2 marcó un precedente.

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En un recorrido por las terminales del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) se constató la presencia de personas en situación de calle, algunas dormidas en el piso, ante la mirada de asombro de pasajeros que llegaban para documentar su equipaje antes de abordar sus vuelos.

Elementos de seguridad explicaron que únicamente vigilan que estas personas no alteren el orden público. Miguel, quien lleva casi dos meses en la Terminal 2, comentó que permanecerá otras dos semanas a la espera de alguien, aunque evitó precisar si se trata de un familiar o una amistad, así como su lugar de procedencia.

Trabajadores y guardias indicaron que tres personas deambulan por la Terminal 2 y un trío permanece en la 3.

Algunos empleados señalaron que quienes pernoctan en las instalaciones hacen comentarios incoherentes durante las conversaciones. Un elemento de seguridad de la T3 relató que una persona que dormía junto a un restaurante aseguraba que la perseguían y que veía monstruos detrás de ella.

Las personas utilizan salas, jardines y zonas de estacionamientos / POR ESTO!

Otro individuo que recorre la Terminal 2, quien de acuerdo con los reportes del personal llegó hace unos días, evita hablar con los demás y suele adoptar una conducta agresiva, al arrojar botes de basura y objetos que encuentra a su paso.

Guardias de seguridad y elementos de la Guardia Nacional señalaron, por separado, que no pueden intervenir para detener a estas personas o retirarlas de las instalaciones.

Entre el 2024 y el 2025, el aeropuerto registró el caso de Laure, una turista estadounidense de 52 años que permaneció casi un año en el parque exterior de la Terminal 2. Durante ese periodo sobrevivió gracias a las donaciones de galletas, atún y pan que le entregaban los pasajeros.

Los consulados de Francia, Bélgica y Alemania le negaron asilo político, mientras que la representación diplomática de Estados Unidos rechazó brindarle ayuda hasta que llegara a Ciudad de México. Laure dormía bajo techos durante las lluvias y entraba a la terminal únicamente para utilizar los sanitarios.

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Su caso evidenció la falta de un protocolo de coordinación entre Asur, el Instituto Nacional de Migración y las instancias municipales de Desarrollo Social para atender a personas vulnerables dentro de una instalación federal.

A esta situación se suma la falta de albergues municipales nocturnos en las inmediaciones del aeropuerto. El más cercano se encuentra a 18 kilómetros, sobre la avenida Tulum. Ante este panorama, pasajeros y trabajadores piden a Asur, la Guardia Nacional y el Ayuntamiento de Benito Juárez establecer un mecanismo de atención humanitaria que permita canalizar a estas personas al DIF, sin criminalizarlas, pero con garantías de seguridad y protección de la imagen de la principal puerta de entrada al Caribe Mexicano.