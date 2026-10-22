Orquesta Sinfónica del Edomex llega este viernes a la Estación Cancún Aeropuerto en la "Gira Tren Maya"

En el marco de la conmemoración de sus 55 años de trayectoria, la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) continúa con su recorrido artístico por el sureste del país como parte de la "Gira Tren Maya". La agrupación mexiquense ofrecerá una presentación este viernes 23 de octubre.

Bajo la dirección titular del maestro Rodrigo Macías, la OSEM desarrolla esta gira cultural en coordinación entre el Gobierno del Estado de México y el proyecto del Tren Maya. La iniciativa busca descentralizar la oferta artística nacional y acercar la música sinfónica a usuarios de la red ferroviaria y a la población local.

El concierto programado para este viernes en la terminal del Tren Maya comenzará a las 18:00 horas en la Estación Cancún Aeropuerto, Quintana Roo. La presentación es de entrada libre. El repertorio abarca el denominado “Programa 4” de la gira, integrado por una selección de obras clásicas de compositores internacionales y piezas emblemáticas.

La gira dio inicio el pasado 18 de octubre y abarca recintos y estaciones emblemáticas en cinco estados: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Tras su presentación en Cancún, la Orquesta Sinfónica continuará sus actividades en territorio quintanarroense con presentaciones y grabaciones especiales en las estaciones de Tulum.

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