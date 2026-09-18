Orquesta Sinfónica de Yucatán prepara su 46 temporada con nueve programas y grandes solistas

La Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) anunció su 46 temporada, que se desarrollará de septiembre a diciembre bajo la dirección artística del maestro Alfonso Scarano, con nueve programas que recorrerán repertorio clásico, romántico, operístico y de nacionalismo musical mexicano.

El ciclo reunirá a solistas de México y otros países, con obras de compositores como Mozart, Paganini, Mendelssohn, Schubert, Dvorak, Verdi, Strauss Jr. y Tchaikovsky. La programación también dará espacio a músicos de la propia orquesta y al talento artístico de Yucatán.

Reconocimiento a compositor yucateco

Uno de los ejes será el homenaje al compositor yucateco Daniel Ayala Pérez, a 120 años de su nacimiento, y al italiano Giuseppe Verdi, al cumplirse 125 años de su fallecimiento.

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En conferencia de prensa se informó que la OSY abrirá su nuevo ciclo de presentaciones en el Palacio de la Música e interpretará piezas representativas de ambos autores durante la temporada.

Entre los acontecimientos centrales se destacó el reestreno contemporáneo de la Sinfonía de las Américas, Op. 18, de Ayala Pérez, obra que no se escuchaba en Mérida desde hace aproximadamente 70 años.

El mismo programa será presentado posteriormente en la Ciudad de México, donde la orquesta llevará la pieza al Palacio de Bellas Artes.

La presentación en ese recinto será especialmente relevante para la agrupación, ya que significará el regreso después de una década de ausencia y, por primera ocasión, interpretará ahí una obra de un compositor yucateco.

La propuesta busca recuperar la dimensión de una composición vinculada con la identidad maya y con una voz propia dentro del nacionalismo musical mexicano.

La temporada abrirá este fin de semana, 18, 19 y 20 de septiembre, con un programa dedicado a la música mexicana. Participarán la flautista yucateca Andrea Herrera, el compositor Roberto Abraham, el Coro Infantil del Centro Cultural de la Niñez Yucateca y el Coro de Cámara de Sedeculta.

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Artistas invitados

La cartelera contempla además la participación de músicos invitados como el violinista canadiense Kerson Leong y el regreso de Ruth Bennett, así como un director proveniente de Francia por la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Debido a que las funciones habituales del programa inaugural registran casi lleno, los organizadores llamaron a consultar la función especial del sábado y la cartelera completa en los canales oficiales de la OSY.