Orquesta Sinfónica del Estado de México ofrecerá tributo a Caifanes y Jaguares en La Plancha, Mérida

La Orquesta Sinfónica del Estado de México se presentará este miércoles 21 de octubre en el Anfiteatro del Parque La Plancha, en Mérida, con un tributo a las leyendas del rock mexicano, tributo a Caifanes y Jaguares.

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La presentación está programada para comenzar a las 19:00 horas y ofrecerá a los asistentes la oportunidad de disfrutar de la música sinfónica en uno de los espacios públicos de la capital yucateca.

El evento busca acercar este género musical a la población mediante una presentación abierta, en la que la interpretación orquestal será la protagonista de la velada.

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El concierto se realizará en el Anfiteatro del Parque La Plancha, por lo que las personas interesadas podrán acudir sin pagar boleto de entrada.

La presentación forma parte de la oferta de actividades culturales que se desarrollan en Mérida y que permiten aprovechar los espacios públicos para acercar distintas expresiones artísticas a habitantes y visitantes.