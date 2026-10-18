Falla eléctrica paralizó juegos mecánicos y dejó personas atrapadas en la Feria Expofer Chetumal 2026

Una falla en el suministro de energía eléctrica y un aparente sobrecalentamiento detuvieron en seco la rueda de la fortuna de la Expofer Chetumal durante la noche del sábado, lo que dejó a varias personas suspendidas en las canastillas mientras humo denso salía de la base del juego mecánico y provocaba escenas de miedo entre los asistentes que se encontraban en el área.

De acuerdo con testimonios y con un video grabado por visitantes que estaban frente a la atracción, el juego se paralizó de manera repentina cuando todavía había usuarios a bordo. Segundos después, una columna de humo comenzó a brotar de la zona de la maquinaria, situación que encendió las alarmas entre quienes observaban desde abajo y entre quienes no tenían forma de descender por sus propios medios.

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Las imágenes muestran a un trabajador del juego “Stars Dream”, vestido con playera blanca y pantalón de mezclilla, quien intenta sofocar el humo lanzando agua desde una pequeña cubeta amarilla directamente sobre la plataforma donde se ubica el sistema averiado.

Mientras el operario realiza la maniobra, en el audio del material se escuchan gritos y voces de angustia de personas que presenciaban la emergencia, así como de quienes permanecían atrapadas en las alturas.

Fueron algunos minutos de pánico, hasta que se logró controlar la situación y no hubo personas lesionadas. Sin embargo, se reportó que algunas personas presentaron crisis nerviosas derivadas del impacto emocional de permanecer atrapadas en una estructura que emanaba humo.

Horas previas a la inauguración, personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Othón P. Blanco supervisó los juegos mecánicos y puestos de comida, sin que se hallaran irregularidades.