¡Pánico en la feria de Ciudad del Carmen! Se desprenden asientos de juego mecánico y caen al vacío

Momentos de tensión, incertidumbre y preocupación se vivieron la noche de este viernes en las instalaciones de la Feria García, ubicada en Playa Norte, luego de que un par de asientos pertenecientes a la atracción mecánica conocida como teleférico se desprendieran y cayeran desde varios metros de altura, generando alarma entre los asistentes.

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De acuerdo con testimonios de ciudadanos presentes en el lugar, todo transcurría con normalidad hasta que comenzaron a notar un comportamiento inusual en uno de los módulos de asientos identificados con el número 13. Según relataron, la estructura empezó a balancearse de manera brusca y descontrolada mientras la atracción se encontraba en funcionamiento.

La situación provocó preocupación entre quienes observaban el juego mecánico, ya que los movimientos anormales se intensificaron durante varios segundos hasta que, repentinamente, los asientos se desprendieron y cayeron al suelo desde una considerable altura.

Por fortuna, al momento del incidente no había personas ocupando dichos asientos ni ciudadanos transitando directamente debajo de la zona de caída, lo que evitó que se registraran personas lesionadas o una tragedia de mayores dimensiones. Testigos señalaron que, de haber ocurrido en otras circunstancias, el desenlace pudo haber sido fatal.

Tras el percance, personal de Protección Civil acudió de inmediato al recinto ferial para verificar las condiciones de seguridad de la atracción y realizar una inspección preliminar. Mientras tanto, responsables de la feria y propietarios del juego mecánico retiraron rápidamente las piezas desprendidas y las cubrieron con una lona negra.

Como medida preventiva, las autoridades instruyeron la suspensión total de la operación del teleférico hasta que se realice una revisión técnica exhaustiva que permita determinar las causas del desprendimiento y garantizar que la atracción no represente riesgos para los usuarios.

El incidente generó inquietud entre los asistentes, quienes cuestionaron las condiciones de mantenimiento y seguridad de los juegos mecánicos instalados en el recinto. La preocupación aumentó debido a que la feria ha ganado notoriedad recientemente en redes sociales por la popularidad de uno de sus empleados, conocido por bailar disfrazado de monja en una atracción que gira al ritmo de la música, situación que había atraído a numerosos visitantes.

Luego del accidente, muchas familias optaron por retirarse gradualmente del lugar ante el temor de que pudiera registrarse una nueva falla mecánica en alguna otra atracción.

Hasta el momento, Protección Civil no ha emitido un dictamen oficial sobre las causas del incidente, mientras continúa la evaluación de la estructura para determinar si existen riesgos adicionales dentro del recinto ferial.

JGH