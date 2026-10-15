De Lenin Ramírez a Edén Muñoz: Estos son los artistas confirmados para la Expofer 2026 en Chetumal

La Feria de la Frontera Sur 2026 se realizará este mes de octubre en Chetumal, con una cartelera artística distribuida en ocho fechas.

Además de los espectáculos musicales, los asistentes podrán utilizar una ruta especial de MOBI para trasladarse al recinto durante los días de conciertos.

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Fechas y horarios de la Expofer 2026

Las presentaciones musicales se llevarán a cabo los días 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 y 31 de octubre. La feria tendrá como sede el Parque Quintana Roo, donde se reunirán artistas y agrupaciones de distintos géneros musicales.

Para facilitar el traslado de los asistentes, MOBI habilitará la Ruta Expofer 2026, con salida desde Plaza Las Américas hacia el Parque Quintana Roo. El servicio operará los viernes, sábados y domingos a partir de las 18:30 horas y continuará hasta finalizar los conciertos.

La tarifa general será de 15 pesos por persona.

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¿Qué artistas se presentarán?

La cartelera artística contempla ocho presentaciones, distribuidas de la siguiente manera: