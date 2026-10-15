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Quintana Roo / Chetumal

De Lenin Ramírez a Edén Muñoz: Estos son los artistas confirmados para la Expofer 2026 en Chetumal

La Feria de la Frontera Sur 2026 tendrá conciertos en Chetumal durante octubre, con presentaciones de exponentes del regional mexicano, ska y rock.

Por Redacción Por Esto!

15 de oct de 2026

1 min

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Lenin Ramírez abrirá la cartelera artística de la Expofer 2026 el próximo 16 de octubre, con una presentación en el Parque Quintana Roo
Lenin Ramírez abrirá la cartelera artística de la Expofer 2026 el próximo 16 de octubre, con una presentación en el Parque Quintana Roo / Especial

La Feria de la Frontera Sur 2026 se realizará este mes de octubre en Chetumal, con una cartelera artística distribuida en ocho fechas.

Además de los espectáculos musicales, los asistentes podrán utilizar una ruta especial de MOBI para trasladarse al recinto durante los días de conciertos.

Los concurso se llevarán a cabo en la avenida principal de Puerto Juárez del 30 de octubre al 2 de noviembre

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Fechas y horarios de la Expofer 2026

Las presentaciones musicales se llevarán a cabo los días 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 y 31 de octubre. La feria tendrá como sede el Parque Quintana Roo, donde se reunirán artistas y agrupaciones de distintos géneros musicales.

Para facilitar el traslado de los asistentes, MOBI habilitará la Ruta Expofer 2026, con salida desde Plaza Las Américas hacia el Parque Quintana Roo. El servicio operará los viernes, sábados y domingos a partir de las 18:30 horas y continuará hasta finalizar los conciertos.

La tarifa general será de 15 pesos por persona.

La tarifa general será de 15 pesos por viaje, mientras que los que presenten su tarjeta física solo pagarán 10; partirá desde Plaza Las Américas, cada 30 minutos

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¿Qué artistas se presentarán?

La cartelera artística contempla ocho presentaciones, distribuidas de la siguiente manera:

  • Viernes 16 de octubre: Lenin Ramírez.
  • Sábado 17 de octubre: El Fantasma.
  • Domingo 18 de octubre: El Komander.
  • Viernes 23 de octubre: Alfredo El Pulpo.
  • Sábado 24 de octubre: Motel.
  • Domingo 25 de octubre: Inspector.
  • Viernes 30 de octubre: La Poderosa Banda San Juan.
  • Sábado 31 de octubre: Edén Muñoz.

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