MOBI habilitará transporte especial a la Expofer Chetumal 2026

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) habilitará un servicio especial de transporte público del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI) hacia la Expofer Chetumal 2026, del 16 al 31 de octubre, y modificará el recorrido de la ruta Calderitas para acercar a los usuarios al mercado viejo, en respuesta a las solicitudes de comerciantes.

El traslado a la Feria de la Frontera Sur operará los viernes, sábados y domingos, con salidas desde Plaza Las Américas cada 30 minutos, a partir de las 18:30 horas. El retorno será desde el Parque Quintana Roo, sede del evento, y la última unidad partirá al concluir la cartelera artística.

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La tarifa general será de 15 pesos por viaje, mientras que las personas que presenten su tarjeta MOBI podrán acceder al costo social de 10 pesos, conforme a los criterios establecidos.

El titular del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, informó que también se instalará un módulo de atención en el recinto ferial para orientar sobre las tarjetas del Sistema de Movilidad, sus modalidades, requisitos y beneficios para estudiantes, personas mayores y personas con discapacidad.

En el espacio se proporcionará información sobre los trámites de licencias de conducir físicas y digitales. Además, se realizarán actividades lúdicas de “Infancias en Movimiento”, dirigidas a niñas y niños, con juegos relacionados con movilidad y seguridad vial.

Por otra parte, el funcionario anunció adecuaciones a la ruta Calderitas, luego de que comerciantes del mercado viejo solicitaran la semana pasada que las unidades llegaran hasta ese centro de abasto para favorecer la actividad comercial.

Tras evaluar los recorridos, el Instituto determinó que el primer ajuste se aplicará a dicha ruta, cuyos vehículos circulan actualmente por la avenida Belice y se desvían hacia Caimanes tres cuadras antes de llegar al mercado. Con la modificación, continuarán directamente hasta el centro de abasto.

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De acuerdo con Hernández Kotasek, se prevé que el cambio entre en operación el próximo lunes. También se revisarán las rutas Américas y Sian Ka’an, que circulan por la avenida Juárez, a unos 30 metros de la avenida Belice, donde se encuentra el mercado.

El director del Instituto indicó que la próxima semana sostendrá reuniones para analizar posibles modificaciones en ambos recorridos y mejorar el acceso de los usuarios al área comercial.