Accidente vial en Chetumal deja un lesionado y daños materiales

Un accidente vial registrado, la mañana de este domingo, sobre la calle Antonio Plaza, a la altura del estadio Nachan Ka’an, dejó como saldo una persona lesionada y considerables daños materiales tras la colisión entre un vehículo particular y un motociclista.

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor de un automóvil compacto de la marca Chevrolet circulaba por la mencionada vía cuando arrolló al conductor de una motocicleta. Tras el impacto inicial, el automovilista perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra un poste de concreto perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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A pesar de la fuerza del choque contra la estructura fija, el poste de la paraestatal se mantuvo en pie, mientras que el vehículo Chevrolet presentó daños de consideración en la parte frontal de su carrocería.

Testigos del incidente solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al lugar arribaron paramédicos para brindar los primeros auxilios al motociclista, quien debido a la gravedad de sus lesiones requirió atención médica especializada.

Elementos de la Dirección de Tránsito se presentaron en el sitio para realizar las debidas diligencias y el deslinde de responsabilidades. Finalmente, la unidad automotora fue remolcada por una grúa hacia el corralón para quedar a disposición de las autoridades competentes.