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Quintana Roo / Chetumal

Vuelca auto en avenida Chetumal; cinco personas resultan lesionadas

Cinco personas viajaban en el vehículo, entre ellas cuatro mujeres y un hombre.

Por Fernando Baeza

26 de abr de 2026

1 min

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El vehículo impactó y derribó un poste de alumbrado público durante el accidente
El vehículo impactó y derribó un poste de alumbrado público durante el accidente / Especial

Un aparatoso accidente vial se registró la mañana de este domingo sobre la avenida Chetumal, en el tramo comprendido entre la avenida Insurgentes y la calle Tela. El incidente, que consistió en la volcadura de un vehículo particular, movilizó a los cuerpos de emergencia y a las autoridades locales que se encontraban en las inmediaciones de la zona.

De acuerdo con los reportes preliminares y testimonios recabados, en la unidad viajaban cinco personas, identificadas como cuatro mujeres y un hombre. Versiones de testigos indican que el grupo presuntamente procedía de un establecimiento nocturno cercano y transitaba a exceso de velocidad, lo que habría provocado la pérdida de control del automóvil y su posterior vuelco.

Testigos del incidente solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia

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Accidente vial en Chetumal deja un lesionado y daños materiales

El vehículo terminó sobre su costado a un costado de las instalaciones del 25 Batallón de Infantería de Marina. Impactó contra un poste de alumbrado público, el cual derribó. Personal de la Marina, junto con agentes de tránsito y paramédicos, acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a los ocupantes.

Las autoridades competentes iniciaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. Los involucrados recibieron atención médica, mientras que la unidad fue retirada de la vía pública por una grúa.

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