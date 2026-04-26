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Yucatán / Mérida

Se descarrila el trenecito del zoológico Centenario de Mérida; reportan varios heridos

El trenecito del Centenario de Mérida sufrió una volcadura mientras se encontraba en funcionamiento.

Por Alejandro Febles

26 de abr de 2026

1 min

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Se desconoce la causa del descarrilamiento del trenecito del Centenario
Se desconoce la causa del descarrilamiento del trenecito del Centenario / Carlos Gonzalez

El domingo familiar en el Parque Zoológico Centenario de Mérida se vio interrumpido por el aparatoso descarrilamiento del icónico trenecito de este recinto recreativo. De acuerdo a lo informado por la Coordinación Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Mérida, solamente se registraron dos personas lesionadas tras el siniestro, así como a la unidad de transporte.

El incidente ocurrió en el tramo de las vías que se encuentran cerca de la entrada principal del Centenario, por lo que de inmediato se llevaron a cabo los protocolos de seguridad para resguardar el perímetro y atender a las personas lesionadas.

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Las acciones de seguridad fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como por los miembros de la administración del Centenario y Protección Civil de Mérida.

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Cómo medida preventiva, la entrada principal del parque fue cerrada. De acuerdo con el informe del municipio, la situación ocurrió derivada del desprendimiento de la parte delantera del trenecito, conocida como "saca piedras".

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