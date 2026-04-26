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Yucatán / Mérida

Reportan colonias sin luz en Mérida en plena ola de calor hoy domingo 26 de abril

Vecinos del Sur de Mérida reportaron en Facebook sobre los apagones.

Por Redacción Por Esto!

26 de abr de 2026

1 min

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Colonias al Sur de Mérida se han quedado sin electricidad
Colonias al Sur de Mérida se han quedado sin electricidad / Especial

Este domingo 26 de abril en plena jornada calurosa con sensación térmica hasta de 48°C, diversas colonias al Sur de Mérida reportaron apagones, dejando sin el servicio eléctrico a decenas de vecinos.

Entre las zonas afectadas se encuentran Santa Rosa y el rumbo de Xmatkuil, donde hasta el momento no se ha reanudado el servicio eléctrico.

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Mediante grupos de Facebook, vecinos de la zona Sur se han informado sobre los apagones que ya han sido reportados ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en espera de reanudar el servicio.

Estimaciones tras los reportes indican que el servicio eléctrico podría reanudarse entre 4 a 10 horas, manteniendo afectaciones en los vecinos en plena jornada de calor.

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Hasta el momento, autoridades no han dado mayor información al respecto, mientras la situación se mantiene en vigilancia.

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