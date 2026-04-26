Continúa la Fase I de contingencia ambiental en el Valle de México hoy domingo 26 de abril

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), de acuerdo con los programas vigentes para prevenir y responder a contingencias publicados por los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México.

La medida tiene como objetivo reducir la exposición de la población al aire contaminado, disminuir los riesgos a la salud y limitar la emisión de contaminantes en la región.

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Condiciones atmosféricas favorecen acumulación de ozono

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, la persistencia de un sistema anticiclónico en el centro del país genera estabilidad atmosférica de moderada a fuerte, lo que dificulta la dispersión de contaminantes.

A esto se suma una masa de aire con contenido moderado de humedad, que propicia cielos despejados a medio nublados durante gran parte del día, así como vientos débiles y temperaturas cercanas a los 30 grados Celsius.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



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La combinación de estos factores, junto con la intensa radiación solar, favorece la acumulación de contaminantes y la formación de ozono, provocando niveles de calidad del aire que pueden ir de Mala a Muy Mala en el Valle de México.

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Recomendaciones para la población

Ante este escenario, autoridades exhortaron a la ciudadanía a seguir una serie de medidas preventivas para proteger su salud: