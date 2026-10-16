Estefanía Mercado se pronuncia tras la detención del alcalde de Puerto Aventuras por presunta extorsión

La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, se pronunció tras la detención del alcalde de Puerto Aventuras, Gilberto Gómez Martínez, por su probable participación en el delito de extorsión agravada, y afirmó que ningún funcionario público está por encima de la ley.

Sostuvo que ningún cargo público debe utilizarse para intimidar, amenazar, extorsionar o abusar de la confianza de la ciudadanía. También indicó que corresponderá a las autoridades competentes determinar las responsabilidades relacionadas con el caso, con respeto al debido proceso.

Noticia Destacada Detienen a tres policías de Playa del Carmen por presuntos actos de tortura y extorsión

La presidenta municipal se refirió a las personas que hayan tenido miedo de denunciar posibles amenazas o extorsiones y señaló que pueden recurrir a las vías institucionales para presentar sus denuncias.

“No vamos a tolerar actos de corrupción, de extorsión, de amenazas ni abusos de poder”, expresó.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó el 15 de octubre sobre la detención de Gómez Martínez y otras dos personas, identificadas como Jorge “N” y Karla Paola “N”, por su probable participación en hechos relacionados con extorsión agravada.

De acuerdo con la información ministerial, las investigaciones están relacionadas con presuntas exigencias de dinero a una comerciante de la colonia Puerto Maya, en Puerto Aventuras, bajo amenazas de retirarle su mercancía e impedirle continuar con sus actividades comerciales.