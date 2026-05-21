Detienen a tres policías de Playa del Carmen por presuntos actos de tortura y extorsión

Al menos tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Playa del Carmen fueron detenidos por agentes ministeriales y puestos bajo resguardo en la cárcel municipal, luego de ser señalados por presuntos delitos como tortura, extorsión y fabricación de delitos, de acuerdo a información extraoficial.

No obstante, entorno a este caso, circulan diferentes versiones desde una comparecencia ante la Fiscalía General de Quintana Roo, y que la detención se llevó hasta un operativo directo para detenerlos, sin embargo, hasta ahora lo único confirmado, es que los agentes terminaron encarcelados en la cárcel municipal.

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Los agentes ahora detenidos se desempeñaban como escoltas de “Zafiro”, el actual director de la Policía Preventiva Municipal de Playa del Carmen, y continuaban en funciones al momento de ser asegurados por autoridades ministeriales, los elementos identificados como Dionisio “N.”, Montiel “N.” y Guillén “N.”.

Aunque las autoridades de la SSC no han dado a conocer la detención de los elementos, según información extraoficial de distintas fuentes, existen expedientes relacionados con supuestos abusos cometidos por los uniformados durante diversos operativos.

En tanto los elementos ya están guardados, no existe información oficial precisa sobre los cargos, y menos de la situación jurídica de ellos; sin embargo, el hecho ya provocó tensión dentro de la corporación policiaca de Playa del Carmen debido a la cercanía de los agentes con uno de los mandos más importantes de la SSC de esta ciudad.