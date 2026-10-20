Vecinos denuncian abandono de parques urbanos en Las Palmas II de Playa del Carmen

Los parques urbanos del fraccionamiento Las Palmas II presentan deterioro en los juegos infantiles y equipos de ejercicio, además de maleza crecida y falta de limpieza, señalaron vecinos que pidieron a las autoridades municipales atender estos espacios para evitar accidentes y garantizar la seguridad de las familias.

Durante un sondeo, habitantes coincidieron en que, aunque el fraccionamiento cuenta con áreas destinadas a la recreación y convivencia, la falta de mantenimiento limita su aprovechamiento y representa un riesgo para quienes acuden a ellas, especialmente para los niños.

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Leonel Sosa consideró necesario mejorar las condiciones de los parques y establecer labores periódicas de limpieza y conservación, a fin de que las familias puedan utilizar las instalaciones de manera segura.

Por su parte, Danilú Herrera pidió reparar los juegos infantiles y los aparatos destinados a la actividad física, debido al deterioro que presentan. Señaló que estos espacios necesitan atención para cumplir con su función como áreas de recreación para los habitantes del fraccionamiento.

Oneyda Cruz también señaló que la maleza ha crecido en algunas zonas y advirtió que, durante la temporada de lluvias, la acumulación de agua puede favorecer la formación de criaderos de mosquitos, lo que representa un riesgo sanitario. Por ello, consideró importante mantener los parques limpios y en condiciones adecuadas.

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En tanto, Joel Díaz afirmó que el problema no se limita a Las Palmas II, sino que también se presenta en otros fraccionamientos de Playa del Carmen, donde, según su percepción, los espacios recreativos carecen de mantenimiento e inversión para mejorar su infraestructura.

Los vecinos solicitaron que las autoridades municipales revisen las condiciones de los parques, reparen los equipos dañados y refuercen las labores de limpieza, con el objetivo de recuperar estos espacios públicos y permitir que niños y adultos los utilicen sin exponerse a riesgos.