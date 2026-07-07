Parque infantil de Plan Chac en Champotón representa un peligro para los niños

Algunos vecinos del fraccionamiento Plan Chac, en Champotón, solicitan a las autoridades locales atender las condiciones del parque infantil, donde aseguran que hacen falta reparaciones en los juegos, además de mejorar el alumbrado público y labores de limpieza.

Noticia Destacada Camión choca contra remolque con maquinaria dentro de una gasolinera en Champotón

Así lo dio a conocer Bertha Domínguez, quien reportó que algunas personas mayores, estudiantes, utilizan los juegos infantiles, lo que les ha causado daños y la pérdida de tornillos, representando un riesgo para los menores.

“Lo que se necesita es que vengan a revisar el juego y ponerle los tornillos que necesita, porque ya los juegos están muy deteriorados”, puntualizó.

De igual forma, la declarante consideró urgente que se lleven a cabo trabajos de poda de maleza, recolección de basura y mantenimiento general al parque, además de reparar el alumbrado público del inmueble para brindar mayor seguridad a quienes utilizan este espacio recreativo.

JGH