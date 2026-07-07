Síguenos

Última hora

Yucatán

Yucatán suma un caso más por golpe de calor; la Península registra siete pacientes y una muerte en una semana

Campeche

Parque infantil de Plan Chac en Champotón representa un peligro para los niños

Vecinos del fraccionamiento Plan Chac, en Champotón, piden reparar el alumbrado público y dar mantenimiento urgente al parque infantil ante el grave riesgo que corren los menores.

Por Jorge May

7 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Vecinos del fraccionamiento Plan Chac, en Champotón, exigen atención inmediata de las autoridades locales.
Vecinos del fraccionamiento Plan Chac, en Champotón, exigen atención inmediata de las autoridades locales. / Jorge May

Algunos vecinos del fraccionamiento Plan Chac, en Champotón, solicitan a las autoridades locales atender las condiciones del parque infantil, donde aseguran que hacen falta reparaciones en los juegos, además de mejorar el alumbrado público y labores de limpieza.

Camión impacta remolque que transportaba maquinaria en la entrada de Champotón

Noticia Destacada

Camión choca contra remolque con maquinaria dentro de una gasolinera en Champotón

Así lo dio a conocer Bertha Domínguez, quien reportó que algunas personas mayores, estudiantes, utilizan los juegos infantiles, lo que les ha causado daños y la pérdida de tornillos, representando un riesgo para los menores.

“Lo que se necesita es que vengan a revisar el juego y ponerle los tornillos que necesita, porque ya los juegos están muy deteriorados”, puntualizó.

De igual forma, la declarante consideró urgente que se lleven a cabo trabajos de poda de maleza, recolección de basura y mantenimiento general al parque, además de reparar el alumbrado público del inmueble para brindar mayor seguridad a quienes utilizan este espacio recreativo.

JGH

Te puede interesar