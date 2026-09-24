Encuesta cuestiona respaldo a Estefanía Mercado tras su Segundo Informe de Gobierno

Ciudadanos tundieron a la alcaldesa Estefanía Mercado por sus resultados de Gobierno y exigieron que no busque la reelección como Presidenta Municipal; incluso, una encuesta de Massive Caller muestra un panorama distinto al que aparenta la edil: el 70.5 por ciento de los consultados no respalda su gestión y apenas el 29.5% dice que votaría por ella en caso de buscar la continuidad en el cargo.

Tanto en las calles como en las redes sociales, las reacciones a su informe fueron inmediatas. En grupos de Facebook y X, vecinos de colonias como Ejidal, Luis Donaldo Colosio y Gonzalo Guerrero compartieron capturas de la encuesta. “Dos años y la basura sigue igual, el sargazo no se controla y la inseguridad no baja como dicen”, escribió una usuaria identificada como María del Carmen R. Otro comentario, de un comerciante de la Quinta Avenida, señaló: “Los números del informe suenan bonitos, pero la gente en la calle siente otra cosa”.

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Esta mañana, en el mercado de la colonia Colosio, una persona que vende frutas dijo: “Yo fui al informe por curiosidad, pero lo que vivo todos los días es otra realidad. El camión de la basura no pasa completo y de noche da miedo caminar”. Un taxista que trabaja entre la zona hotelera y el centro agregó: “Aquí seguimos esperando que se arreglen los baches y que la Policía llegue más rápido cuando se necesita. El informe es una cosa y la calle es otra”.

Estefanía Mercado ha insistido en que su administración prioriza la seguridad y la limpieza de playas, mientras que, según sus cifras municipales, los homicidios dolosos bajaron durante el primer semestre del 2026 respecto al año anterior. También asegura que se han destinado recursos propios y federales al sargazo.

En el informe se anticipan además datos sobre inversión federal, centros comunitarios y apoyos alimentarios. Sin embargo, en redes y pláticas de mercado, la percepción se concentra en la recolección de desechos, los baches, el alumbrado y la sensación de que los operativos no alcanzan a todas las zonas, especialmente en las colonias periféricas.

La Alcaldesa ya había adelantado en agosto su interés en participar en el proceso interno de Morena para las coordinaciones municipales, con miras a una eventual reelección en el 2027. La encuesta de Massive Caller aparece justo cuando el partido se alista para emitir la convocatoria.

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En comentarios de redes, algunos usuarios marcan una diferencia clara: “Morena sí, pero no con ella”. Otros defienden la gestión y acusan a la medición de ser “manipulada” o “fuera de tiempo”. Hay quienes recuerdan que en mediciones anteriores de otras casas encuestadoras la Alcaldesa había registrado niveles de aprobación superiores al 60 por ciento, por lo que el contraste genera debate sobre la metodología y el momento del levantamiento.

Mientras el informe se cerró con el protocolo de siempre, en las calles y redes sociales el termómetro ciudadano mantiene un rechazo amplio que la dirigencia local y nacional del partido no podrá pasar por alto.